Víctor Hugo Morales reveló cuál será su futuro en C5N

Víctor Hugo Morales revolucionó el mundo de la televisión tras su salida abrupta de C5N. En medio de suspicacias con respecto a por qué se fue del canal en el que estuvo durante siete años, el periodista rompió el silencio y brindó todos los detalles a través de sus redes sociales.

Recorrieron distintas versiones sobre lo que pasó con Víctor Hugo en C5N, y es por eso que se encargó de aclarar qué fue lo que realmente ocurrió con los directivos del canal. “Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral”, indicó en su cuenta de Instagram.

A pesar de eso, dejó de lado las especulaciones y entendió que la decisión se dio por motivos televisivos. "Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido 7 años todos los días haciendo televisión en este periodo y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso", sostuvo.

Sumado a eso, dejó en claro que no hay ninguna deuda de C5N con él: "No me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal". En la última instancia de la publicación, resaltó nuevamente la estrecha relación con el canal: "Tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea".

"A mi no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino no puedo vivir, no puedo respirar ni nada", precisó el periodista de 74 años. Y tras agradecer a sus televidentes, finalizó: "Por supuesto seguiré mirando y recomendando C5N. Considero que es la única esperanza televisiva para ver y escuchar algo que se compadezca con aquello que está reclamando la gente desde lo político. Todo lo demás es de derecha y un altísimo compromiso con el establishment".