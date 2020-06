Vicentin, Maduro, rusos y chinos: insólita teoría conspirativa de Baby Etchecopar

Una vez más, Baby Etchecopar volvió a hacer de las suyas en su programa de A24, donde se mostró realmente furioso con el accionar del Gobierno en medio de la pandemia de coronavirus, y llegó a hablar hasta de una teoría conspirativa de supuestas intenciones de los países asiáticos.

“Antes laburábamos para Rusia y ahora también. Hoy me decía un politólogo, que para él Rusia y China se quieren quedar con el patio de atrás de Estados Unidos y por eso nadie toca a Maduro. Y ya que están vienen para acá porque necesitan los puertos, como el que hay cerca de Vicentin, qué cosa. Me cierra”, lanzó.

Y agregó: “Un puerto estratégico de entrada y salida para todo el cordón de izquierda que están manejando Rusia y China. No se crean que esta barbaridad que están haciendo es una alocada idea de un grupo K, no, no, es una hijaputez mundial importante. Vienen los rusos y los chinos a quedarse con el patio de atrás de Estados Unidos que es Latinoaméica. Está jodida la mano, no se sabe para dónde ir“.

“Muchachos, no tiren más de la soga, no rompan más las pelotas porque se acabaron los tiempos donde se le mentía a la gente, hoy tiene teléfono, se comunica, hace cadenas. El pueblo unido es mucho más fuerte y nadie va a entregar a la patria. Es un gobierno que nos miente, que no tiene pies ni cabeza, que no tiene un pan económico, que nos fundió a todos, que va a dejar la cantidad más grande de las historia de gente sin laburo en el país”, sentenció.