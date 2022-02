Vero Lozano y Leo Montero expusieron a una figura de América TV: "Roñosos"

Vero Lozano y Leo Montero revelaron que una autoridad de América TV les hizo una insólita crítica durante su etapa en la conducción de AM, histórico programa de Telefe.

AM (Antes del Mediodía) fue un programa sumamente exitoso de Telefe, que se emitió desde 2006 hasta el 2015 y tuvo en la conducción a Vero Lozano y Leo Montero, una dupla explosiva que realizaba el programa con un desayuno de por medio. Curiosamente, ambos presentadores recordaron aquellas épocas del ciclo de entretenimiento que abarcaba noticias de espectáculos, sociedad y debate político, y recordaron la barbaridad que en aquel entonces les dijo una autoridad de América TV.

Durante la emisión del programa Cortá por Lozano, la presentadora recreó junto a su compañero aquellas mañanas de trabajo en dicho programa. Ambos recrearon la escenografía que utilizaban en aquellos tiempos, donde compartían medialunas, tortas y un mate, y luego realizaron una increíble revelación acerca de la crítica que les hizo Liliana Parodi, hoy ex gerente de programación de Grupo América.

"Ahora en pandemia, cada uno tiene su mate…", comenzó Vero, que es consciente de que actualmente no se comparte el mate para evitar el contagio del coronavirus. Y luego confesó cuál fue el cuestionamiento de la ex directiva de América TV: "Pero en ese momento, yo me acuerdo que Liliana Parodi me dijo: ‘Hay algo que no me gusta del programa ¡Toman mate! ¡Dan roñosos!’".

Vero Lozano y Leo Montero trabajaron en AM desde el 2006 hasta el 2015.

Indignada por el comentario que recibió, Lozano manifestó: "¡Me dijo que dábamos roñosos! ¡Y ahora todos toman mate! Pero en ese tiempo no". Por su parte, Leo Montero la bancó y señaló: "Tampoco pegamos la época de todos los mates chetos qué hay ahora, teníamos uno rústico ¡Pero dábamos todo!".

Vero Lozano se va de Telefe: los motivos

Verónica Lozano tomó una decisión especial en el verano. Luego de afrontar un 2021 con muchísimo trabajo, la conductora de Cortá por Lozano determinó que debía dejar por un tiempo el programa y tomarse unas vacaciones en la primera quincena de febrero. Por lo tanto, el canal convocó a una famosa conductora para que tome el lugar de la mediática en este período y mantenga la esencia del programa durante su ausencia. Telefe revisó todas las posibilidades que tenía y terminó pro decidirse por una amiga de Lozano que, además, ya la había reemplazado en otra ocasión.

En todas las veces que la famosa conductora de televisión se tomó descansos o bien, necesitó ausentarse por algún motivo, contó con el reemplazo de varias mujeres del ámbito del espectáculo: Florencia Peña, Zaira Nara, Paula Chaves, Jimena Barón y Laurita Fernández. Sin embargo, esta vez, Telefe llamó a Paula para que tome este puesto, ya que tiene contrato con el canal pese a no tener un programa fijo para ella.