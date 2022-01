Vero Lozano reveló por qué despidió a Nicole Neumann: "Era medio vagoncha"

Vero Lozano reveló la verdadera razón por la que la producción de Cortá por Lozano desvinculó a Nicole Neumann en 2019.

Verónica Lozano celebró los 6 años de Cortá por Lozano e hizo un recorrido por todas las panelistas que pasaron por su programa. Cuando le preguntaron por Nicole Neumann, quien abandonó su puesto de manera abrupta en 2019 tras haberse peleado con la producción, ella explicó qué fue lo que sucedió en realidad y no desaprovechó el momento para tirarle un palito.

Neumann abandonó el programa de forma repentina en febrero de 2019, después de varios rumores de idas y vueltas. La versión más fuerte que circuló es que ella se ofendió con Vero cuando llamó a Jimena Barón para reemplazarla en la conducción mientras estaba de vacaciones en lugar de haberla llamado a ella. Ahora, Lozano aclaró cómo fueron las cosas.

Todo empezó cuando Vicky Xipolitakis le hizo una pregunta bastante directa al aire. “Yendo al hueso… ¿hay alguna panelista de las que pasaron que no volverías a repetir?”, indagó la modelo. “Buena pregunta, a ver… no. La verdad que no. Me parece que el grupo se va como autoregulando y cuando alguien no la pasa muy bien o tiene otra propuesta mejor, elige irse”, contestó la conductora.

En ese preciso momento, la producción musicalizó la escena con la canción Déjame soñar, de Nicole, a modo de indirecta. “No, la ponen a Nicole. ¡No sean malos! Nicole no, se fue”, exclamó Lozano. “Tenía ganas de irse. Era medio vagoncha, sí. Trabajaba muchos días, pero bueno, eso. Nos seguimos en redes, nos likeamos y todo”, cerró.

¿Qué pasó entre Vero Lozano y Nicole Neumann en Cortá por Lozano?

En su momento, Vero había hablado al respecto en una entrevista con Intrusos y explicó que Nicole renunció de manera abrupta después de haberse tomado vacaciones cuando no le correspondía. “Se fue de vacaciones dos semanas y no tenía permiso del canal ni de la productora. La verdad es que me enojé mucho cuando se fue de vacaciones sin avisar. Cuando retornó, tuvimos una charla con ella”, sentenció.

Esta actitud de Nicole fue justo cuando Barón había llegado de reemplazo al programa. Vero encaró a la modelo y le preguntó si eran ciertos los rumores de que ella no quería estar en presencia de Jimena y ella lo confirmó. “Entonces le pregunté: ‘¿Vas a venir? Si no te despido hoy’. Y me dijo: ‘No tengo problema en venir, pero cuando vos vengas’”.

Así, Lozano confirmó que Neumann había sido desvinculada por la producción ya que entrar y salir de un trabajo es imperdonable. “Siendo Nicole o quien sea, hay ciertas cosas que a mí no me gusta que ocurran laboralmente”, finalizó.