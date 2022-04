Ventura apuró a Lanata con un pedido desesperado: "Te quiero comprometer"

Entrevistados por su reciente matrimonio, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se sumaron a una travesía desesperada de Luis Ventura, por pedido del periodista de Espectáculos.

Felices por su reciente matrimonio, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio fueron entrevistados por Luis Ventura y tentados a sumarse a la travesía desesperada del periodista de farándula y Espectáculos. "Te quiero comprometer", sentenció Ventura, antes del pedido de ayuda al periodista macrista y la abogada.

En Secretos Verdaderos (América TV) Ventura dialogó con Lanata y Marcovecchio -en plenos festejos de casamiento- y antes de cerrar el reportaje, anunció: “Antes de cortar, te quiero comprometer a vos como periodista de investigación y a la doctora Marcovecchio que se sumen a mi clavor y a mi búsqueda con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel”.

Si bien es sabido el interés de Luis Ventura por el paradero de la mamá de Luis Miguel, la sentencia descolocó un poco a la pareja. "Me encanta", atinó a responder Marcovecchio, mientras que un Lanata menos entusiasta sugirió un "bueno". Conforme con las respuestas de ambos, Ventura agradeció su compromiso en la búsqueda con un: “Porque juntos somos más”. "¿Y qué querés que hagamos?", precisó Lanata -quien indicó que está al tanto del tema por Marina Calabró-, un tanto confundido, antes de que Ventura cerrase la nota y les enviase sus buenos deseos a la pareja.

Un exjefe de Interpol aseguró que Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, vive y "está bien"

Meses atrás, en pleno éxito del show de Netflix Luis Miguel; la serie, un exjefe del Interpol aprovechó el furor por el cantante popular y aseguró que Marcela Basteri, mamá de "El Sol" de México está viva y fuera de peligro. "Tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien hace año y medio". reveló.

Miguel Aldana, ex jefe de la Organización Internacional de la Policía Criminal dio una versión totalmente diferente a la que Luis Miguel autorizó en el show de televisión sobre su vida (que su madre habría sido asesinada por su papá). El agente de seguridad conversó con Suelta la Sopa y afirmó que por años tuvo una relación cercana con Marcela: "Tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien hace año y medio".

"Sé que estaba bien 'Es más no me digas ni dónde estás ni qué es", agregó, aunque explicó que no quiso conocer el verdadero paradero de Basteri. Y, a continuación, cuestionó a Luis Miguel: "Tiene las reuniones con Interpol, con nosotros, pudo mandarla a localizar, ¿por qué no lo hace?".