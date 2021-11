Valeria Mazza se la pudrió a Jey Mammón en vivo: "Me parece una falta de respeto"

Jey Mammón vivió una tensa situación nunca antes vista en su programa y generó risas ante la reacción de su invitada, la modelo Valeria Mazza.

Invitada a Los Mammones (América TV) Valeria Mazza intimidó a Jey Mammón en un tenso momento durante la entrevista que el conductor que le hizo en el programa. "Me parece una falta de respeto total", remarcó Mammón, con nerviosismo, generando risas en el estudio de televisión.

Uno de los momentos más desopilantes de la noche fue cuando, en el ciclo, hacían un repaso de las tapas de revistas que hizo Valeria. “Estamos viendo rotar todas las tapas ¿Cuántas tapas hiciste más o menos?”, le consultó el famoso presentador. Ante esta pregunta que le hizo Jey Mammón, la modelo lanzó: “Más de 500, tengo muchas”. Luego de que en la pantalla pasen varias portadas de las revistas más importantes del mundo de la moda, Valeria quiso hacer una salvedad.

“Mirá, esa fue mi primera tapa para ´Cosmopolitan´ y resulta que era una revista muy sexy. Y bueno acá no había mucho para mostrar (se señala el pecho). Acá Jey (vuelve a señalarse el torso) Por qué me seguís mirando acá (se toca los ojos) y yo te estoy diciendo acá”, expresó Mazza. Ante la insistencia, Jey Mammón lanzó: “Es muy difícil que baje (la mirada)”.

Y sostuvo: “Además, por respeto. Me parece una falta de respeto total. A ver ‘’eh tenés razón Valeria´ ¿querés que te diga eso? La verdad que no hay nada”. Luego del incómodo momento que se vivió, Valeria Mazza remarcó el truco que hacía para que resaltasen sus pechos durante las sesiones de fotografías.. “Toda fajada para que lo poco que había salga para arriba”, indicó Mazza.

Valeria Mazza advirtió a su marido en Los Mammones: "¿Te cae bien La China Suárez?"

En el segmento llamado "Las 21 de las 21", Jey Mammón pasó por variadas preguntas a las que la modelo tenía que responder por si o por no. En el cuestionario no pudo faltar la consulta por La China Suárez. "¿Te cae bien?", interrogó el conductor, a lo que Valeria Mazza no dudó en levantar el cartel con el "Si" para dejar en claro no hay problemas con la actriz.

En ese momento, la modelo cambió de rumbo a la pregunta y sorprendió a su esposo, Alejandro Gravier. "A vos Gravier... ¿te cae bien la China?", preguntó Valeria Mazza, y causó las risas de todos en el estudio. Jey Mammón se sumó a la broma y le gritó: "¡Bloqueala de las redes!".

Para cambiar el ángulo del escándalo, el conductor insistió: "¿Icardi te cae bien?". Valeria Mazza se mantuvo imparcial y aseguró: "es que no lo conozco. No me gusta opinar de la gente que no conozco. A la China me la he cruzado en esas fotos multitudinarias que hacen las revistas y es un amor... qué se yo. A Wanda la conocí en Milán, también divina, es simpática".