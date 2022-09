Valeria Mazza, filosa contra las críticas en las redes: "Cuidémonos"

Valeria Mazza enfrentó a quienes la criticaron en las redes sociales por sus dichos sobre la maternidad y la crianza de sus hijos.

Valeria Mazza respondió a las fuertes críticas que recibió en redes sociales por sus dichos sobre la crianza de sus hijos. En su descargo, la modelo explicó que nunca intentó generalizar, sino que estaba hablando sobre su experiencia en particular con la maternidad, y soltó una irónica frase para cerrar su idea.

La modelo había dicho durante una entrevista con Infobae que las mujeres son diferentes a los varones en muchos aspectos y comparó la crianza de sus tres hijos varones con la de su hija mujer. Rápidamente, los usuarios de Twitter apuntaron contra Mazza y la acusaron de generalizar.

El nombre de Valeria se convirtió en tendencia en Twitter y la modelo salió a decir unas palabras para aclarar la situación. "¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Cómo se puso la cosa! Uno: el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo que nuestros hijos nos van enseñando, y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres", comenzó.

"Dos: uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan, así que más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades. Tres: siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo, hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, esta es mi experiencia", continuó Mazza.

Y cerró su descargo con una ironía en relación al punto que intentó explicar en aquella entrevista: "Ahora los dejo porque Taina me tiene que seguir contando todo lo que le pasó en el día y tengo que ir a hacerle las 10 preguntas a mis hijos para tratar de adivinar qué les pasó a ellos en su día. Les mando un beso enorme, los quiero y cuidémonos".

Qué dijo Valeria Mazza sobre la crianza de sus hijos

En la entrevista, Valeria Mazza había opinado que se siente muy distinto criar a un hijo varón que criar a una hija mujer. "Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero como estructura, el hombre es mucho más simple que la mujer. Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer", señaló la modelo. Mientras varios usuarios de las redes coincidieron con su punto de vista, muchos otros la atacaron y la acusaron de perpetuar los roles de género.