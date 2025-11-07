Valentina Cervantes contó la verdad sobre su relación con Wanda Nara: "No me la..."

Valentina Cervantes habló sobre su relación con Wanda tras los supuestos mensajes a Enzo.

Valentina Cervantes habló con un móvil de Desayuno Americano (América TV) respecto a cómo está actualmente su relación con Enzo Fernández, sobre todo teniendo en cuenta que mientras ella graba en el país MasterChef Celebrity él sigue desempeñándose en el Chelsea de Inglaterra, así como también recordando el episodio de los presuntos mensajes picantes de Wanda Nara al futbolista.

Con respecto a cómo es el trato del día a día con su pareja, señaló: "Súper bien. Hablo todos los días con Enzo, hacemos videollamada. Ya fue hace un año la ruptura. Lo súper extraño todos los días y él también a mí y queremos estar de nuevo los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de nosotros mismos. Él está muy concentrado también en el fútbol y le está yendo bárbaro. Está jugando muchos partidos seguidos y yo ahora estoy acá, pero obvio que lo quiero ver lo antes posible. Todos los días. Cuando me levanto, antes de dormir, hablo con los nenes también. Todos los días estamos comunicados".

Valentina Cervantes y los presuntos mensajes entre Wanda Nara y Enzo Fernández

Al momento de tocar el tema sobre los supuestos mensajes entre la conductora del reality donde participa y su novio, aseguró que "las versiones que dan sobre Enzo y ella son falsas". "Re bien con Wanda. La veo como la ven todos mis compañeros que es el momento de grabación, pero después no me la cruzo. Súper bien conmigo", sostuvo.

Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández.

Finalmente, apuntó que "sacan todo de contexto igual" y que en el diálogo con el mediocampista ella prefiere "hablar de las cosas lindas que me pasan, como se estás sintiendo él y de los nenes. No hacemos hincapié en otras cosas. Le pregunto si me extraña, él me dice que sí, yo le digo que lo extraño también. Esas cosas".