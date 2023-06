Vale millones: cuánto dinero deberá pagar L-Gante para salir de la cárcel

Se supo cuántos millones deberá pagar Elián Valenzuela para salir de la cárcel, tras más de 20 días detenido.

Salió a la luz la millonaria cifra de dinero que L-Gante deberá pagar como fianza salir de la cárcel. El creador de la cumbia 420 sigue en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, donde se encuentra detenido acusado de privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegítima de arma de fuego. En este contexto, se supo cuánto dinero deberá pagar para recuperar su libertad.

Recientemente, la Justicia determinó que le otorgará la excarcelación extraordinaria a Elián Valenzuela. Por esta razón, permanecerá detenido hasta que la resolución quede firme y, en caso de que no se presente ninguna apelación, podría salir dentro de las próximas 48 horas bajo caución. Sin embargo, deberá pagar una enorme cifra de dinero.

De acuerdo con esta información, L-Gante deberá pagar una fianza de 20 millones de pesos. Además, tendrá que presentarse al Juzgado una vez al mes y no podrá salir del país sin una autorización previa. "Todo llega, pero hay que seguir esperando. Y ustedes se van a enterar muchas cosas", adelantó su madre, Claudia Valenzuela, en diálogo con Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV).

“Resuelvo hacer lugar a la excarcelación de Elián Ángel Valenzuela bajo caución real de $20.000.000 debiendo a los fines de su sometimiento al proceso, fijar domicilio del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin dar aviso a este magistrado”, dice el documento firmado por el juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Moreno, Gabriel Castro, ante el pedido del abogado del artista, Juan Pablo Merlo.

El magistrado le concedió la posibilidad al fiscal del caso y a la querella que apelen la medida y, en ese caso, la decisión final la tendrá la Cámara de Apelaciones de Mercedes. El cantante obtuvo este beneficio luego de que Rosa, una de las testigos de la causa que había incriminado a L-Gante en su declaración, dijo que era inocente y que no se opone a que eventualmente salga en libertad. Por otro lado, el abogado de L-Gante explicó que la excarcelación podría darse bajo caución juratoria constituyendo un domicilio o con monitoreo a través de una tobillera electrónica.

El padre de L-Gante confesó lo peor: "No es hijo mío"

Recientemente, Miguel Ángel Prosi, el padre de L-Gante, hizo una impactante confesión. El hombre conversó en el programa de Karina Mazzocco y aseguró que, desde que su hijo fue detenido, no se comunicó con él. “No le pregunté porque no quiero hablar con él. Prefiero ahorrarme el tiempo para hablar con él cuando salga. Con una hora me sobra”, sentenció.

Y reveló que lo primero que le va a decir cuando lo vea es “que nos vamos a tener que hacer un ADN, porque a lo mejor si sigue así, no es hijo mío". "Yo no era tan pelotudo, en esto no me metía. Hay que ser más vivo en la vida. Los quilombos no hay que buscarlos, hay que evadirlos. Yo sé su afán de chico porque yo también lo tenía, pero no me metía en estos quilombos. Si se enoja conmigo, que se enoje, pero que lo entienda”, concluyó Prosi.