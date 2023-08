URGENTE Luis Miguel podría suspender su gira en las próximas horas

El famoso cantante generó gran preocupación sobre su salud y se especula sobre una cancelación de la gira.

En medio de la polémica por los supuestos dobles que reemplazarían a Luis Miguel en sus shows de Argentina, se puso en duda la continuidad de la gira del famoso cantante. Al parecer, los shows restantes en el país correrían riesgo de ser cancelados por un motivo urgente y se instaló preocupación entre los fanáticos.

La información salió a la luz en A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, y generó una gran polémica. Según indicaron desde el ciclo, el problema surgió por la salud de Luis Miguel, quien no se encontraría en condiciones físicas de presentarse este jueves 10 de agosto ni las noches posteriores que hay programadas.

Según contó el panelista Matías Vázquez, los representantes del cantante informaron el problema. "Allegados a la producción nos dijeron que hoy se despertó y no tiene voz. Ayer, quienes fueron al recital, notaron que su voz no era la misma. Esta situación es minuto a minuto y se va actualizando", confirmó.

En este marco, y unos minutos más tarde, sumó: "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO". Finalmente, anunció: "Tuvieron que medicarlo para que pueda presentarse. Esto podría poner en riesgo el resto de las presentaciones". De este modo, el show previsto para esta noche sigue en pie, pero se desconoce qué pasará posteriormente ya que todo depende de cómo evolucione la salud de Luis Miguel.

Luis Miguel contra las cuerdas: una fan le hizo una polémica demanda en la Justicia

Luis Miguel será demandado por una admiradora que no cree que quien se presenta en los conciertos en el Movistar Arena sea el verdadero músico. El periodista Luis Ventura fue quien lanzó la teoría de que el intérprete de Cuando calienta sol tendría dobles que lo reemplazan en sus apariciones públicas y la polémica alrededor de esa situación no para de crecer.

El cantante mexicano llegó a la Argentina para presentarse en varias funciones en el mencionado recinto porteño y eso lo puso en el centro de la prensa nacional. De esa manera, el conductor de Secretos verdaderos hizo un fuerte discurso sobre la supuesta estafa que Luis Miguel habría llevado a cabo y, además, volvió a ratificar que la madre del músico se encontraría internada en el hospital neuropsiquiátrico Moyano.

La fanática en cuestión demandaría a la productora detrás del músico y al propio Luis Miguel, a pesar de ser su ídolo máximo, debido a la falta de compromiso que el artista demostraría si fuesen verdad los rumores de sus dobles. A pesar de esta realidad, autoridades de Migraciones explicaron que Luis Miguel ingresó al país con su pasaporte pero eso no bastó para acabar con las especulaciones por parte de la prensa y de los usuarios de redes.