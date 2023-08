URGENTE Adrián Suar dice CHAU a un programa de El Trece: sorpresivo levantamiento

Adrián Suar tomó la inesperada decisión de levantar un programa en El Trece. La apuesta que ya no estará más en el canal.

En El Trece se viven horas decisivas en torno a la grilla de programación de cara a esta segunda parte del año, que ya tuvo varias modificaciones. Adrián Suar, gerente artístico del canal, decidió levantar un programa que tenía el objetivo primordial de elevar el rating en el horario de la tarde, situación que sorprendió al mundo de la televisión.

Un famoso personaje mediático devenido en conductor fue despedido por El Trece. Se trata de Alex Caniggia, quien estaba al frente de Los Desconocidos de Siempre y, según se filtró, no cumplió con las expectativas que habían charlado en un principio, ya que lo levantaron por baja audiencia.

La primera emisión de Los Desconocidos de Siempre fue el 9 de enero de 2023 como de una apuesta de Adrián Suar y su equipo de la gerencia de programación para mejorar la competencia contra Telefe. El despido se dio a meses de que el hermano de Charlotte Caniggia haya participado de El Hotel de los Famosos, el reality show furor conducido por "El Chino" Leunis y Pampita.

De esta manera, El Trece se queda sin un programa vital para mejorar el rating a la tarde, situación que generó tensión por la competencia con Telefe. Por el momento, se desconoce cómo seguirán: puede suceder que lo reemplace otro ciclo o que reacomoden los horarios de la grilla.

Adrián Suar y Doman se cansaron y le dijeron chau a una figura de El Trece

En El Trece se viven momentos de cambios tras la llegada de Fabián Doman para reemplazar al Negro González Oro en Nosotros a la mañana. En este contexto, el conductor que vuelve al canal tomó una drástica decisión con uno de sus panelistas en conjunto con Adrián Suar, gerente artístico.

"El Negro" González Oro estuvo un par de semanas al frente de Nosotros a la mañana porque se fue "El Pollo" Álvarez, quien ahora tiene otro ciclo junto al "Chino" Leunis, llamado Poco Correctos. Al confirmarse la llegada definitiva de Fabián Doman comenzaron a hacerse algunos cambios en el magazine matutino.

Entre ellos está la salida de un reconocido panelista de manera repentina. Se trata de Juan Etchegoyen, quien también trabaja en Radio Mitre y a través de sus historias de Instagram rompió el silencio para referirse a la resolución de Doman que aprobó Adrián Suar.

"No voy a formar parte del programa que sucederá a Nosotros a la mañana. Después contaré más detalles, cuando termine mi trabajo. Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa, y recién hoy puedo contarlo", explicó. Además dialogó con La Nación sobre este tema y dijo: "Desde hacía un par de meses estaba la incertidumbre. Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no. Cuando me enteré de que se confirmó que el programa no seguía, me veía venir ciertos cambios. Hasta último momento la verdad es que no sabía si iba a estar o no en el programa de Fabián Doman".