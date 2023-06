Una primera figura de América TV se hartó y renunció al canal: "Ya no más"

La personalidad de televisión habló sobre los motivos por los que se alejó del programa de Pamela David. El joven contó por qué se fue de Desayuno Americano.

Una personalidad de TV rompió el silencio tras su salida de Desayuno Americano y reveló los verdaderos motivos de su decisión. El joven que recientemente participó de El Hotel de los Famosos estuvo en el panel del ciclo de Pamela David en sus primeras semanas de aire y de un momento para otro se fue.

Se trata de "Locho" Loccisano, joven de 29 años comenzó su carrera con participaciones en reality shows como La Tribuna de Guido, con Guido Kaczka a la cabeza, Combate, conducido por Laurita Fernández en El Nueve, y el ciclo de actualidad Tenemos Wifi, con Nicolás Occhiato. A pesar de esos roles en programas de TV consagrados, la verdadera fama llegó a "Locho" con su participación en El Hotel de los Famosos, ciclo que le dio la empatía de la gente ya que sufrió bullying por parte de algunos de sus compañeros.

Si bien el joven no ganó la competencia, su continuidad laboral después de ese trabajo fue muy fructífera y así llegó al panel de Desayuno Americano. El 10 de abril de este año el ciclo volvió a la pantalla de América TV y a las pocas semanas Loccisano salió del programa; recientemente, Ángel de Brito fue consultado por ese conflicto y citó palabras del joven al respecto. "Hace un tiempo el programa empezó a correrse a un costado más de actualidad, o sea que yo fui perdiendo mi lugar. Me ofrecieron hacer notas y yo realmente no podría. Así que nada, con la mejor de las ondas, ya no más", escribió el periodista en una de sus historias de Instagram.

El duro descargo de Pamela David sobre un mal momento de salud de Daniel Vila

La modelo habló sobre la desesperante situación que vivió con su hija y su esposo, dueño de América TV, por una afección de salud del empresario. "Voy a tratar de no emocionarme porque tengo mucho para celebrar y agradecer. La semana pasada llegamos con mi marido y con Lola, nos fuimos a Miami una semana y se agarró una neumonía, pero la bacteria es la de la Legionella", comenzó su delato la conductora de TV en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y cerró: "Fue muy loco, porque Daniel juega mucho al tenis y en Miami te ponen el aire a todo lo que da, no sabía si era una gripe... él se sentía bárbaro pero con fiebre. Llegamos un domingo, estuvo tres o cuatro días con mucha fiebre que no bajaba y cuando lo vienen a ver le dijeron que era neumonía. Pensábamos que era la neumonía que se combate solo con antibióticos pero era esta específica. Hoy lo cuento con tranquilidad, pero tiene un 80% de mortalidad sobre todo en mayores de 50 años".