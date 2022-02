Una periodista de El Trece pegó el portazo en vivo: "Es mi último día"

Una reconocida periodista de El Trece se despidió muy emocionada del canal tras 30 años en la señal del Grupo Clarín.

El Trece atraviesa tiempos de cambio y así lo evidencia con el fin de muchos programas por bajo rating como también la salida de algunos periodistas que están desde hace mucho en el canal. Tal fue el caso de otra histórica figura, que luego de 18 años en el Noticiero Trece se despidió de los televidentes y de sus compañeros de forma muy emotiva.

Luego de la partida de Sergio Lapegüe del canal de aire del Grupo Clarín, en las últimas horas otra periodista dejó su lugar en el noticiero de El Trece. Silvia Martínez Cassina Cassina ya había avisado a través de sus redes sociales que el viernes 25 de febrero sería su último día en la pantalla de la señal conducida por Adrián Suar. En los momentos finales del informativo, la periodista aprovechó para despedirse tanto de los espectadores como de todos los que trabajan en el canal.

"Se vienen nuevos aires. Es mi último día en el canal después de 30 años. Los últimos 25 años me metí en sus casas de manera ininterrumpida", comenzó la periodista en su adiós al noticiero de El Trece, donde supo estar durante 18 años. En ese sentido, Martínez Cassina se mostró muy agradecida con los espectadores del canal de aire del Grupo Clarín: "Les agradezco muchísimo por el cariño permanente y los mensajes que me llegaban hasta cuando me iba de vacaciones".

"30 años es más de la mitad de mi vida. Hubo pérdidas de compañeros que me han marcado mucho", agregó la periodista emocionada, mientras también mencionaba a los trabajadores que no aparecían en pantalla (gente de archivo, los productores, camarógrafos, redactores y editores). Además, conmovida por la despedida, Martínez Cassina aseguró: "Creo que he tocado el alma de muchos de los televidentes y me explota el corazón de agradecimiento".

La despedida de Silvia Martínez Cassina en redes sociales

“'Que tengas un lindo último día, mamuni', me escribe hija temprano. Hoy se terminan mis mediodías de Noticiero. Me despiden a las 13 x El Trece. Ya empiezan los abrazos”, publicó la periodista en sus redes sociales, visiblemente emocionada por el fin de una larga etapa en su vida.

El tweet se llenó de respuestas por parte de colegas del medio y espectadores del NotiTrece. “Mi compañera muchos mediodías. ¡Gracias por todos los años de laburo!”, le escribió la periodista Estefanía Pozzo, mientras Mariana Segulin le expresó: “Sos una gran persona, Silvia. Un gusto haber compartido el aire en Noti13 y algunas charlas en maquillaje. Gracias por todos tus consejos”.