Una periodista de América TV destrozó a Jorge Rial: "No sé qué le ven"

Una reconocida periodista de América TV apuntó directamente contra Jorge Rial, mientras hablaban de los rumores de romance que envuelven al conductor con Mariana Brey, su compañera en Argenzuela (C5N). "Yo no sé qué le ven", aseguró filosa la panelista del Grupo América.

Desde que confirmó su separación de Romina Pereiro, Jorge Rial fue vinculado con diversas mujeres. Primero fue con Josefina Pouso, pero esos rumores duraron muy poco. No obstante, en los últimos días quien fue relacionada con el conductor de Argenzuela fue nada menos que Mariana Brey, compañera de ciclo.

Pese a que ambos lo desmintieron, las especulaciones continuaron. De eso hablaban en Mañanísima cuando Estefanía Berardi sorprendió con una serie de durísimas declaraciones. Primero, la periodista recordó cuando Brey visitó el ciclo de Magazine TV y le preguntaron si se había distanciado de su pareja.

"En ese momento no lo confirmó pero dio una respuesta con la que dio a entender que sí, porque dijo 'somos familia, nos queremos mucho', pero no negó que se haya separado", contó Berardi. Además, agregó que se empezó a ver al aire de Argenzuela como que había "una onda" entre Rial y su panelista.

Pero lo más duro llegó a continuación, con Berardi redoblando la apuesta: "A mí me dijeron que Rial tiene un re levante, yo no lo conozco y las mujeres no sé qué le ven". "¡Yo no me lo bancaría! No lo conozco personalmente, pero aunque sea buen mozo no me bancaría su forma de ser", sumó filosa la panelista, a quien Rial quiso llevarse al comienzo de Argenzuela por la pantalla de C5N.

"¡Yo con él al aire me mataría! ¡Siento eso! No sé, hay que ver, tal vez cuando lo conozca cambie de opinión. Ahora en cuanto a Brey, no sé si está confirmado que está soltera, pero si fuera así, sus amigas me dicen que piensan que a ella sí le gustaría Jorge", cerró de forma sorpresiva Estefanía Berardi.

Rial destrozó a Marcelo Tinelli

Desde hace un tiempo, Marcelo Tinelli busca sumarse a las nuevas aplicaciones y modas como ocurrió con su intención de llegar a Twitch. Rápidamente desistió de los streams por las fuertes críticas que recibió, pero en las últimas semanas buscó sumarse a otra red social, en la que también está siendo muy vapuleado.

En ese sentido, uno de los que más le pegó fue nada menos que Jorge Rial, quien le reprochó estar algo grande para hacer virales en TikTok. "Es grave. No hagas más TikTok, te lo pido por favor... cuando pasamos una edad", comenzó filoso el conductor de Argenzuela contra su colega.

"Miren esto, de verdad. Marcelo, escuchame, 61 años tenés, no se hace esto... después de cierta edad no tenemos que hacer esto. Mirate, Marcelo, te pido por favor. Alguien que le diga...", siguió lapidario el periodista de C5N. Para cerrar, Jorge Rial apuntó contra el primo de Tinelli: "Esa es la mala influencia de El Tirri... es eso... En realidad Marcelo ya hacía boludeces solo. Miren esto, ¡por Dios, por Dios!".