Una participante de Gran Hermano recibió una escandalosa denuncia en el INADI

En LAM mostraron una denuncia contra la participante del reality de Telefe producto de sus declaraciones contra la comunidad bisexual.

Sin lugar a dudas, una de las participantes que más polémica generó desde su entrada a la casa de Gran Hermano es Martina. En su presentación, la integrante del reality de Telefe deslizó una serie de dichos que fueron repudiados en las redes sociales y que ahora sumaron una denuncia en el INADI.

En el primer programa todos los participantes hicieron un video corto donde se presentaban y contaban un poco de su vida y de su historia. Una de las primeras declaraciones que hizo fue contra la comunidad bisexual, aseguró que no entiende a esas personas: “A mi personalmente me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada, no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito, hay para analizar”, expresó.

A raíz de esto, muchas personas la criticaron por sus dichos y en el programa del jueves de LAM, emitido por América Tv y conducido por Ángel de Brito, revelaron que se realizó una denuncia contra la participante. “Hay una persona que denunció a Martina en el INADI, por eso que dijo en su presentación”, reveló Ochoa, el encargado de las redes del programa, que estos últimos días estuvo en el piso del programa.

En el programa mostraron una foto de la denuncia. “Causó mucha revolución, mucha discusión, mucho revuelo en el primer día. Como efecto mediático obviamente estuvo bien porque era obvio que estaba puesto para eso pero le quedó esto”, fueron las palabras de Ángel de Brito.

“Pero es fuerte igual que te denuncien en el INADI, no está bueno”, reflexiono Estefi Berardi, una de las panelistas del programa. Ahora se encuentra nominada y el domingo puede llegar a irse de la casa y se va a encontrar con esta denuncia y con algunas más, donde la acusan de maltratar a sus alumnos en más de un colegio donde ejerció como profesora.

Quién fue el nominado salvado de la eliminación

La polémica en Gran Hermano no deja de aumentar, las estrategias cada vez resultan más complejas e incluso el público no logra comprender el juego de cada participantes. Y aunque cada vez se incentiva más a la competencia entre los concursantes, las alianzas no flaquean. Sin ir más lejos, este jueves 27 de octubre, Maxi salvó a uno de los participantes nominados en la placa y demostró a qué equipo apunta.

Antes de anunciar su decisión, Maxi reveló que se trataba de una elección "por estrategia" pero también por "afinidad". Esta declaración generó gran incertidumbre, ya que no dejó ningún panorama claro del participante que iba a salvar.

Finalmente, cuando llegó el momento de anunciar su decisión, Maxi tuvo que pararse delante de todos sus compañeros para decirles la determinación a la cara. En este marco, anunció que como líder salvaría a Walter "Alfa" Santiago de la placa. De este modo, quedaron en carrera para la eliminación Martina, Juan y Nacho.

Esto quiere decir que los tres "Monitos" quedaron nominados definitivamente para la gala de eliminación y su grupo corre gran riesgo de disolución. Mientras tanto, "El Alfa" quebró en llanto cuando Maxi anunció que lo salvaba y lo dejó una semana más en carrera dentro del programa.