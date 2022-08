Una jurado de Canta Conmigo Ahora aniquiló a Tinelli: "Me maltrataron mucho"

Una de las 100 jurados de Canta Conmigo Ahora se cansó de los maltratos en el programa de Marcelo Tinelli y rompió el silencio.

No todo es diversión en Canta Conmigo Ahora (El Trece). Claudia Carenzio, una de las 100 jurados, se hartó del programa de Marcelo Tinelli y denunció maltratos. "A Tinelli se lo veía enojado", sentenció, muy decepcionada con el ambicioso formato.

Invitada a Intrusos (América TV), Carenzio le contó a Flor de la V y su equipo las irregularidades del programa de Tinelli, lugar donde sintió que "la maltrataron mucho". "Gasté mucho más dinero en todo lo que tuve que comprar, que lo que me pagaban. Pero me parecía una experiencia muy interesante. Jamás quise salir del clóset y esta me parecía una oportunidad muy interesante, con Tinelli. Quise probar. No quise desperdiciar la oportunidad porque desperdicié muchas en mi vida", apuntó.

"Conmigo, las dos primeras semanas estuvo más interactivo (Tinelli) A mí me editaron cuando una participante cantó A mi manera y a Tinelli se lo veía muy enojado cuando me dijo, ni siquiera llamándome por mi nombre, '¿y vos por qué no te paraste?' Le dije que iba ser muy honesta y Tinelli me respondió 'acá todos somos honestos'", señaló la cantante, profundizando en sus rispideces con el conductor. Según su relato, esa parte del programa habría sido editada.

Cuando Florencia de la V le consultó sobre un episodio clave donde 99 jurados excepto ella se pararon ante una cantante drag, Carenzio se defendió y opinó: "Yo no los evaluaba por sus historias de vida, sino como cantantes. Y una de las condiciones que deben tener los cantantes es la interpretación. Podés tener una excelente voz pero si no emocionás no sirve".

El escándalo de los baños en Canta Conmigo Ahora

Uno de los momentos clave de la entrevista se desató a raíz de un comentario del panelista Pablo Layús sobre los rumores que circulan entre miembros del personal de Canta Conmigo Ahora, quienes señalan que los baños estarían en pésimas condiciones. Afirmando este rumor, Claudia Carenzio aportó detalles sobre el oloroso escándalo: "No nos dejaban pasar a los baños de Polka. Pusieron baños químicos a los que no se podía entrar. Eran horribles. Para 100 jurados había 10 o 12 baños. Ponían vigilancia para que los jurados no fueran a los baños de Polka".