Una jubilada asegura ser hija de Palito Ortega: "Me cagaron la vida"

Durísima acusación de una jubilada contra Palito Ortega. El cantante podría ser su padre, de acuerdo a las declaraciones que Rosa le expresó a América.

Palito Ortega afronta una grave acusación en su contra. Una jubilada de 61 años, oriunda de Tucumán asegura ser su hija. Rosa, quien en los papeles figura como descendiente del hermano del artista, le aseguró a América TV que su abuela antes de morir le confesó la verdad.

“Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, hoy es jubilada, tiene 61 años, es oriunda de Tucumán y nació en el seno de una familia conformada por su padre en los papeles, el hermano del cantante. La madre de Palito antes de fallecer le confiesa que ella en realidad no es hija de Juan, sino de Palito. Se hizo un ADN privado en el 2004 y después lo cotejaron vía judicial con un examen dudoso, por ende Rosa tiene la duda sobre si Ramón no es su padre biológico”, dijeron en A la tarde, programa que se emite por América TV.

Tras presentar el problema que afronta la protagonista, fue la propia Rosa Ortega quien charló con América mediante una llamada telefónica. En la misma lanzó graves acusaciones y aseguró: "Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones. Esto me superó, y me siento mal, estoy mal. Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él”.

“Así como fue capaz de hacerme lo que me hizo, que venga él a matarme o lo quiera. Ya me cagaron la vida. Si yo cuento todo por lo que yo pasé”, sentenció Rosa Ortega, quien asegura ser hija de Palito y que teme por las represalias que supuestamente podría tomar el cantante en caso de que continúe con su causa. Hasta el momento, el artista no se pronunció al respecto en forma oficial.

Palito Ortega recordó cómo fue el reencuentro con su madre: "Difícil"

Palito Ortega reveló cómo fue el reencuentro con su madre, quien lo abandonó cuando era chico. "Fue un encuentro difícil pero entendí que era la vida", le contó el histórico cantante a Jey Mammón, con quien interpretaron algunos de las clásicas composiciones de Palito, que con el correr del tiempo se convirtieron en temas ineludibles del cancionero popular argentino.

Palito Ortega está a punto de iniciar un "tour despedida" que comenzará en diciembre en el Luna Park y con el que saludará y agradecerá a la gente que lo siguió y lo convirtió en uno de los artistas argentinos más reconocidos del país en los últimos 50 años. Para hablar sobre eso y muchos temas más, el cantante pasó por Los Mammones (América TV) y recordó el reencuentro con su madre, quien lo abandonó cuando era solo un niño.

"Me entró una gran curiosidad porque habían pasado años. Quería ver cómo estaba, pero tenía también esa cosa que te puede agarrar, como…¿Qué hago?", comenzó contando Palito Ortega cuando Jey Mammón le preguntó por la carta que recibió de su madre tras mucho tiempo. El legendario cantante agregó cómo fue ese reencuentro después de que ella lo abandonara siendo chico: "No sabía bien cómo actuar, había pasado mucho tiempo. Finalmente nos encontramos, fue un encuentro difícil pero entendí que era la vida, se dio así".