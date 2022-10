Una histórica figura abandonó C5N: el destino que la espera

Una exconductora de C5N conducirá un nuevo programa tras haberse ido del canal.

Una histórica periodista de C5N tomó la decisión de abandonar el canal y conducir un nuevo programa en otro lado. Según trascendió, el motivo fue la falta de acuerdos con la empresa.

El periodista Pablo Montagna fue el encargado de anunciar esta noticia a través de su cuenta de Twitter. Además, reveló cuál será el destino de la conductora.

Se trata de Agostina Scioli, hija y sobrina de Daniel Scioli, quien estuvo en C5N durante 13 años. Su despedida del canal se suma a las de otras figuras, como "Robertito" Funes Ugarte, Claudio Rígoli y Diego Morán, quienes también abandonaron el canal.

"Tras su salida de C5N, Agostina Scioli volvió a conducir un noticiero. De lunes a viernes de 9 a 11 en D News. Prácticamente, por ya no tener puntos en común con la empresa", anunció Pablo Montagna vía Twitter.

"Random marzo eterno… Amigos, familia, dos visitas a la guardia, cumpleaños, el fin de una etapa, una nueva propuesta y un proyecto que me tiene", escribió Agostina en sus redes sociales en abril de 2022, adelantando el nuevo proyecto que la espera al día de hoy.

"Robertito" Funes Ugarte confesó por qué se fue de C5N

El periodista "Robertito" Funes, quien renunció del canal a comienzos de 2022, reveló los motivos de su decisión. "Ahora ya no queda absolutamente nada en el canal, todo es un descarte. Me saqué una mochila al irme de C5N. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años", expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez).

"Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas. Desde hace cinco años C5N se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era. Varios imitadores también”, sumó "Robertito".

Y aseguró que "los nuevos gerentes no cuidaron la pantalla", probablemente porque les resultó "más barato y más fácil" poner al frente a figuras poco conocidas. “Un canal que tuvo las figuras que tuvo, que antes era primero y ahora es tercero o cuarto. Con todo respeto, los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes también, están conduciendo. Quedaron los periodistas que hacen editorial y los que son descarte", apuntó Funes.