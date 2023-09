Una finalista de Los 8 escalones habló de su mascota y dejó mudo a Guido Kaczka: "Me pide"

La insólita anécdota de la concursante del programa de El Trece que dejó boquiabierto a Guido Kaczka. La curiosa habilidad de la exótica mascota de la mujer.

Guido Kaczka todas las noches reparte millones en Los 8 Escalones. El programa en los últimos días agrandó el premio, para hacer crecer el rating, y muy pronto entregará el primer departamento amueblado. Pero más allá de los atractivos premios, el ciclo de El Trece se caracteriza por las insólitas situaciones que se dan en los diálogos del conductor con los participantes.

En la emisión del último miércoles volvió a darse una de esas escenas que parecen salidas de la ficción. La protagonista fue Adriana Martínez, una mujer de Avellaneda con una llamativa profesión: repostera canina y felina. Pero eso no fue lo que dejó sin palabras a Guido, sino la inimaginable característica de su exótica mascota.

La mujer de 64 años asistió al estudio con un objeto que representaba a su mascota real. “Es un amigurumi de mi perrito que tiene 18 años, que es el dueño de la empresa que yo tengo, donde hacemos repostería canina y felina”, indicó. “No entiendo”, comentó desconcertado Guido y ella le explicó que el peluche representaba a su perro Angelito, al cual no pudo llevar por su edad.

Pero la sorpresa del conductor fue total cuando Adriana contó que también tiene un pájaro, un benteveo, que "mira la tele". “Es la única ave que no pude devolver a la naturaleza porque tiene un problema en el ala. Le hice muchas pruebas de vuelo y él no puede”, detalló.

A continuación, contó que la costumbre de ver televisión la adquirió porque cuando lo tiene adentro de la casa para preservarlo de las bajas temperaturas se aburre. "Cuando hace frío, lo tengo en una habitación. Pero claro, está aburrido. Yo le enseñé", afirmó la mujer. "No me digas que se prende la tele", le preguntó Guido. "No, lo prendo yo, pero me pide", aseguró. "Sí, te voy a mostrar un video después. Es terrible", completó la anécdota y dejó anonadado al presentador.

Luego continuó la competencia. la repostera llegó a la final, pero perdió con su adversario. “Juan Pablo, ¡todo, todo, todo! Llave y millones. ¡Impecable el juego!”, lo felicitó Guido Kaczka y advirtió: “No te puede comprar nada Adriana, porque no tiene los millones”. De esta forma, no hubo ninguna negociación y el hombre competirá por el departamento y, además, regresará por los $6.000.000.

Adrián Suar le dio la peor noticia a Guido Kaczka

Buenos Chicos, la última y gran apuesta de Adrián Suar en El Trece, se estrenó el lunes, consiguió un excelente rating y resultó lo más visto de la jornada del canal. Pero la llegada de la nueva tira provocó un fuerte cambio en la programación de la señal y el gran perjudicado fue Guido Kaczka.

Los 8 Escalones fue durante gran parte de este 2023 uno de los caballitos de batalla del canal de aire del Grupo Clarín, incluso en algunas oportunidades llegó a ganarle a su competencia de Telefe. Sin embargo, esos días de grandes números de rating llegaron a su fin y Suar, gerente de programación de la señal, tomó cartas en el asunto.

Con la llegada de la novela juvenil, se anunciaron cambios significativos en el prime time. Esto se debe a la necesidad de posicionar mejor al canal en cuanto audiencia, más en este momento que Marcelo Tinelli y su Bailando 2023, que convirtió a América TV en un nuevo competidor.

De esta forma, Buenos Chicos va de 21 a 22, lo que provocó que Guido sea corrido de su horario habitual y comience a las 22. En la primera emisión con el nuevo horario Los 8 Escalones consiguió 6,9 puntos de rating. Pese a la renovación que tuvo el ciclo, no pudo hacerle frente a tanques como Tinelli, Got Talent Argentina y Traicionada.

Los cambios de horarios sorprendieron a los televidentes y cuando se hicieron las 21 muchos empezaron a preguntarse: "¿Qué pasó con Los 8 Escalones?". Lo cierto es que el programa de Guido por el momento seguirá arrancando a las 22, pero si los números no repuntan no sería extraño que haya nuevas modificaciones en el futuro próximo.