Una figura de Telefe reveló el calvario que vivió y sorprendió a todos: "Me he ido llorando"

Una figura de Telefe apuntó con todo contra una compañera.

Telefe es el canal más visto de la televisión argentina desde hace años, gracias a ciclos que lograron mantenerse en auge durante el tiempo. Uno de ellos es A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa por las mañanas, en el que una panelista aseguró que vivió momentos muy angustiantes por una compañera.

El panel del mencionado ciclo está conformado por Analía Franchín, Pía Shaw, Paulo Kablan, Lío Pecoraro, Nancy Pazos y Noe Antonelli. Esta última fue quien se pronunció sobre su relación con pazos, en diálogo con Ángel de Brito en Bondi, y fue letal con su compañera al contar lo que le habría hecho.

"Yo trabajo con Nancy desde Badía en Pinamar, cuando tenía 20 años. A mí la vida me la puso enfrente para algo. ¿Sabés qué siento? Que tengo que aprender de Nancy", comentó la panelista. Y siguió: "Ella siempre fue igual, es su carácter. No le entran las balas, y me hice más fuerte gracias a ella. Me he ido llorando, la he pasado mal, he sufrido. Es una persona que todo el tiempo me ataca para ver cómo me defiendo".

Antonelli no se mostró conforme con las revelaciones que hizo sobre su compañera y cerró con una contundente frase: "No es que la pasé mal, pero no soy una persona que tenga tanta facilidad para el conflicto. Nancy no para. Es muy inteligente para ser mala. No conozco persona más mala, Nancy es mala con todos".

A la Barbarossa

El cruce de Analía Franchín y Nancy pazos en A la Barbarossa

Analía: "Hay una cosa que es real también: mucha gente va a un trabajo y cuando la querés poner en blanco prefiere que no para segir cobrando el plan"

Nancy: "Porque no le alcanza"

Analía: "A todos no le alcanza. A ninguno le alcanza, al que está en blanco tampoco"

N: "Pero justamente es porque no le alcanza. por eso el mismo gobierno intentó...."

A: "Pero no deja de ser algo ilegal"

N: "Tan ilegal como los empresarios que no pagan impuestos y que contratan grandes estudios para evadir"

A: "Por supuesto, pero estamos hablando de la parte social ahora"

N: "Sí, estamos hablando de la parte social y estás contando las costillas de los pobres. ¡No tenés derecho!"

A: "Dejá de analizarme a mí. Yo estoy hablando con Juan y no le estoy contando las costillas a nadie"

Georgina: "Paren, paren, paren. Juan, contestale a Analía por favor"

Analía: "Gracias, Georgina"

El reclamo de Georgina Barbarossa a Milei

"No puedo creer que Milei no tenga corazón. Le preguntaría cómo fue su infancia. ¿Qué le pasó? No puede ser tan duro, tan rígido. No creo que no le importe esos viejos. No puede ser que solo le importe un número", comenzó su descargo Barbarossa, en alusión al gobierno de Milei. Y sumó: "‘No hay plata’, pero entonces tampoco hay plata para la SIDE o para comprar aviones. Ya sé que son necesarios... Hablo como Doña Rosa. Son necesarios para la defensa del país. Por el apoyo de Milei a Israel, en esa guerra espantosa y absurda... Nos pusieron dos bombas, y tendrá miedo de que nos pongan otra. Trato de pensar cómo él. Pero, ¿qué pensará cuando ve esas imágenes? No puedo creer que no tenga corazón".