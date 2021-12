Una figura de La 1-5/18 se hartó de las críticas: "Me tienen los huevos llenos"

Se cansó de leer notas que cuestionan sus reacciones y le explicó a PrimiciasYa que tiene "los huevos llenos". De todos modos, aclaró que se toma estas cuestiones con humor: "Me divierte simplemente".

La 1-5/18 es una de las novelas que más tela para cortar deja en las redes sociales. Con un público sólido y con un elenco de primer nivel, los actores que se expresan en las redes sociales y en diferentes portales de espectáculos o canales de televisión generalmente incitan al debate. Y eso es lo que hizo una de sus figuras, al explicar que las noticias que se redactan sobre sus "reacciones" lo tienen con "los huevos llenos".

Fue Gonzalo Heredia quien lanzó esta declaración y que, en diálogo con PrimiciasYa, explicó: "Me divierte mucho en Twitter, una red social en la que la ironía y la acidez son protagonistas en mi caso. Eso que quieren imponer que yo me enojo o me lo tomo en serio, no es así. Esas notas que hacen sobre la reacción de Gonzalo Heredia en los portales me tiene los huevos llenos”.

Luego, Gonzalo Heredia manifestó que, lejos de enojarse, toma estos episodios con humor. “Me daría mucha vergüenza tomármelo en serio. Me divierte simplemente, no me genera ningún enojo", aseguró el actor y esposo de Brenda Gandini, quien también deslizó cuándo dejará de observarse la novela producida por Adrián Suar: "Terminamos de grabar los primeros días de enero y al aire el final se verá en abril".

"Desnudos", el otro éxito de Gonzalo Heredia

"Somos parte de la nueva oleada de la reapertura teatral en medio de la pandemia. Tuvimos una gran temporada, nos sorprendió bastante. Desnudos es una obra que se ha recomendado mucho en el boca a boca y eso es muy importante en el teatro, el público se sintió representado por alguna de las parejas o de los personajes. Y eso no pasa siempre. Para la industria televisiva y teatral es un año muy particular, es la vuelta después de un año donde la ficción y el teatro se vieron muy afectados, y contar con la respuesta de la gente es gratificante", comentó Gonzalo Heredia.

A su vez, el protagonista anunció que harán una gira por todo el país y en el exterior con Desnudos: "Terminamos la temporada el 6 de marzo en Calle Corrientes y desde abril lo más probable es que hagamos gira con la obra por todo el interior del país. La idea también es ir a Uruguay y Paraguay. Un año movido igual que el 2021".