Una figura de El Trece tuvo un grave accidente y no llegó al canal: "Cerré los ojos"

Trabaja en El Trece y mientras conducía con su auto por la autopista Panamericana, fue protagonista de un lamentable choque en cadena. Quién es y cómo es su estado de salud.

Una de las figuras que trabaja en un magazine de El Trece sufrió un duro accidente a primeras horas de la mañana en la autopista Panamericana. A raíz de esta situación inesperada, no pudo llegar al programa en cuestión, pero salió en vivo a explicar cómo fue. "Estoy bajando la adrenalina", expresó.

Cerca de las 6 de la mañana del miércoles 17 de mayo, hubo un accidente en la autopista Panamericana en el cual estuvieron involucrados varios vehículos. Entre los conductores damnificados se encontraba Josefina Pouso, panelista de Nosotros a la mañana, el programa que conduce Joaquín "El Pollo" Álvarez por El Trece.

La periodista estaba de camino hacia el estudio de la radio FM 107.5, donde conduce un programa de 6 a 9 de la mañana. A las 9.30 comienza Nosotros a la mañana, pero lamentablemente no pudo estar en ninguno de los dos ciclos. "Estoy bajando la adrenalina de la situación. Tengo un poco de molestia en las cervicales, por el típico 'latigazo'", sostuvo.

Afortunadamente no hubo ningún herido de gravedad y Pouso pudo contar cómo fue el siniestro vial. "A esa hora la Panamericana viene bien, no había tránsito pesado. Sin embargo, a la altura del kilómetro 202 empezaron a frenar los autos. Es algo sorpresivo para esa hora. Los de adelante frenan fuerte y yo freno atrás. Pero cuando veo que voy a quedar muy pegada con el de adelante, me paso al carril de la derecha. Ahí miré para atrás por el espejo y vi a una Trafic que no llegó a frenar. Cerré los ojos y me la puso de lleno", recordó.

Es por eso que fueron tres los vehículos involucrados en el choque, ya que la chocaron desde atrás y ella chocó con la trompa delantera al que tenía enfrente. "No llamamos a la ambulancia. En ese momento yo estaba perfecta, no sentía nada. No hubo lesionados visibles. Todos queríamos resolver la situación. Ahora cuando deje el auto me voy a hacer ver, que me hagan una placa, algo, para bajar la contractura", indicó.

Volantazo en El Trece: el Pollo Álvarez abandona su ciclo y ya tiene reemplazo

El Trece continúa con intensos cambios en su grilla en búsqueda de estabilizar el rating y, en medio de estas nuevas propuestas, "El Pollo" Álvarez tendrá que despedirse de su ciclo matutino. Incluso, se conoció que ya tiene reemplazo confirmado.

La información trascendió en LAM, precisamente, Ángel De Brito fue el encargado de brindar toda la información en el ciclo que conduce por América TV. Según reveló, Joaquín "El Pollo" Álvarez abandonará la conducción de Nosotros a la Mañana luego de 4 años frente al ciclo matutino de El Trece.

Además, confesó que el canal ya tiene convocado al conductor que tomará este lugar y es nada más y nada menos que Fabián Doman. Por otro lado, Álvarez seguirá en la pantalla del canal de Adrián Suar, pero se trasladará a la tarde con un programa totalmente nuevo en el que estará junto a Leandro "El Chino" Leunis.

Cabe recordar que el próximo mes, El Trece también estrenará el nuevo programa de Paula Chaves, llamado Pasa Platos Famosos. Además, también llegará el nuevo ciclo de Darío Barassi llamado Ahora Caigo.