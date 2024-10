Una figura de El Trece pegó el portazo y se despidió en vivo: "Nos vamos"

Una periodista se fue de El Trece.

El Trece es un canal que tiene a muchas figuras del periodismo en los programas de su grilla y, por ese motivo, la reciente salida de una comunicadora de la emisora causó repercusión. Se trata de una panelista de un ciclo de la tarde, conducido por El Pollo Álvarez y El Chino Leunis.

Entre lágrimas y lamentos, los compañeros de aire despidieron a la comunicadora con un emotivo video y luego ella pronunció sentidas palabras sobre lo que significó ser parte del ciclo Poco Correctos. "Simplemente quiero agradecer, son un equipo de la puta madre. No es fácil encontrar tan buenos equipos, así que primero agradecerles a ustedes, de cada uno me llevo algo muy especial", comenzó su descargo María Belén Ludueña.

"También la producción que tenemos. A todos los técnicos, los camarógrafos, los sonidistas, make up y vestuario. Quiero agradecer al canal por darme la oportunidad de hacer lo que tanto me gusta y me apasiona. Gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevila y a Coco Fernández que fue quien me trajo", comentó Ludueña, visiblemente emocionada. Y sumó: "Así que se lo quiero agradecer a él. A Jorge, que me está mirando, me acompaña y me apuntala un montón. Me da consejos y valora tener a una mujer independiente al lado. Calculo que nos vamos a seguir viendo porque me encanta lo que hago y quiero seguir creciendo. Gracias por todo".

El Pollo Álvarez, sobre su rol en La Jaula de la Moda

"Sinceramente estoy muy contento por este nuevo proyecto. Me pone feliz que me llamen y ser parte de un programa tan exitoso como lo es La Jaula de la Moda. Así que bueno, muy ansioso y con ganas de que empiece", comentó el periodista. Y cerró: "Mi idea es ir, divertirme, pasarla bien, jugar y apoyarme en el conocimiento que tienen Fabián Medina Flores, Claudio Cosano y todo el equipo de La Jaula. Quiero ir a aprender también, pero sobre todo divertirme y experimentar un nuevo formato. La idea es esa, a cada lugar que yo voy trato de ponerle la impronta de mi conducción a los programas, y eso termina sucediendo siempre respetando el formato, y en este caso a mis compañeros que son los que saben de moda. Pero sé que la vamos a pasar bien y que va a ser un gran programa”.

Diego Ramos habló de su salida de Mañanísima

"Yo no peleo, yo conduje algunos días cuando Carmen no estuvo, después vinieron otros. Yo me llevaba muy bien con Canaletti, lo que sucedió al aire con Majo es lo que sucedió", comenzó Ramos en alusión a aquel escándalo. Y siguió: "Yo no tomé partido por nadie o por los dos. Entiendo que Majo se haya ofendido o le haya dolido lo que sucedió al aire, que él le haya dicho eso. Majo medio que se enojó conmigo porque yo le dije que estoy acostumbrado a dirimir las cosas acá con la luz apagada y no hubiera puesto ese tweet".