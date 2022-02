Una figura de El Trece come la cera de su oído: "Es bastante agria"

En una jugada revelación, una figura de El Trece reveló un extraño hábito con la cera de su oído y reveló el sabor que tiene, tras haberla probado.

Así como quienes se muerden las uñas o se comen los mocos, hay quienes se comen la cera de sus oídos. Por extraño que suene, la conductora Flor Jazmín Peña reveló que probó la cera de su oído y hasta se animó a describir el sabor que tiene. "¿Quién no lo probó?", aseguró, quedando totalmente expuesta.

Mientras reemplaza temporalmente al conductor Darío Barassi en 100 argentinos dicen (El Trece). la bailarina hizo un raro sincericidio al aire y reveló que probó en más de una ocasión la cera de su oído, sustancia que se genera en los conductos de la audición. "Es de noche y estás en un restaurante de categoría disfrutando de una cena exquisita con amigos y de pronto una imagen lo derrumba todo. Todo era genial hasta que vimos al mozo sacarse cera del oído con un…", comentó, leyendo la consigna del juego.

Si bien la respuesta indicada era "dedo", la conductora se animó a dar una jugada noticia que la involucra en primera persona, dando a conocer un testimonio sobre esa manía: “Sí, muy bien, a parte viste que es como bastante agrio, ¿quién no lo probó?”. Habiendo dejado a todos impactados por semejante revelación, remató: "Hay que ser honestos, quién no hizo así y después te olvidaste y dijiste ‘mierda, ¿por qué me mordí la uña en este momento?’”.

El terrible accidente en la ruta de Flor Jazmín Peña

Meses atrás, la famosa bailarina que tiene gran influencia en las redes sociales, sufrió un trágico accidente automovilístico en la ruta de camino a Pinamar junto a su amigo Agustín Franzoni. Agradecida por haber salido ilesa, la artista aseguró que se habían "salvado de milagro". "'Me cuidan de todos lados' dije y se ve que no mentía. Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño", comenzó por relatar la ex bailarina de Showmatch en su cuenta de Instagram, junto a una foto en donde podía verse el auto dado vuelta de fondo y ambos ilesos posando frente a la cámara. "Capaz sea cringe postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños", aseguró Peña y de esta manera dejó en claro que no le importaba lo que pensaran de ella por publicar esa foto.