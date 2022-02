Una figura de Bendita renunció para ir a El Trece y Beto Casella explotó de furia

Hay malestar por la renuncia de esta figura emblemática de Bendita. Beto Casella habló al respecto.

Las figuras de Bendita siguen abandonando el barco. En este caso, la persona que decidió pegar el portazo lo hizo para emigrar a El Trece y sumarse al nuevo reality El Hotel de los Famosos. Beto Casella no está para nada contento con esta situación y es por eso que lanzó un comentario en vivo que llamó la atención entre los televidentes.

"Se va a otro destino más provechoso, de más dinero", exclamó Beto. Ahora bien, ¿quién es el que se va? Walter Queijeiro. "La despedida de Queijeiro, otro valor que promociona Bendita y se va a otro destino más provechoso, de más dinero. Hay un informe. Esperemos que sea una primera parte de esta etapa en Bendita…”, continuó Casella.

Acto seguido, el conductor del prime time de El Nueve le advirtió a Queijeiro que, en caso de querer volver, no la tendrá fácil: "O sea no es que te cerramos… Viste cuando dice Pagani ‘acá el que se va no vuelve’. Tan así no es, ahora hay mucha gente esperando… Hubo un par de panelistas que vinieron de invitados y se sorprendían de lo que se generaba en los cortes, en la antesala del programa, durante el programa y después”.

La palabra de Walter Queijeiro en su adiós a Bendita

Despidiéndose de sus compañeros para sumarse a El hotel de los Famosos, Walter Queijeiro hizo un repaso general de su estadía en Bendita y lanzó: “En el primer programa dije ´espero estar a la altura de las circunstancias. No se si estuve a la altura pero, además, vino todo el proceso de la pandemia y este programa tiene buena llegada a la gente y ser partícipe, aunque sea en una pequeña porción, la verdad que fue un orgullo”.

Beto Casella contó la verdad sobre su pase a El Trece

El mercado de pases en la televisión argentina está igual o más activo que el del fútbol argentino. Es por este motivo que varios son los canales que se reparten figuritas o están en tratativas para formar sus grillas del año 2022. Entre ellos, el nombre de Beto Casella sonó con fuerza para pasar de El Nueve a El Trece y hasta Ángel de Brito aseguró que existieron charlas para que esto ocurra.

Por su parte, Beto Casella decidió romper el silencio y manifestarse al respecto en su cuenta de Twitter. Lejos de desmentir rumores, el líder del prime time en El Nueve exclamó: "Este Angel lo sabe todo... volvé, ¡que hay un bloque que me queda corto!".