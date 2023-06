Una figura de América TV comparó a Baby Etchecopar con El Chavo del 8

El conductor de las noches de América TV contestó las fulminantes críticas de Baby Etchecopar por el ruido que hace en su programa.

La guerra entre Baby Etchecopar y Fernando Dente subió un escalón luego del fulminante descargo del joven actor a las quejas del periodista macrista que conduce las noches de A24. En su editorial diario en Noche al Dente, la actual figura de América TV le contestó a Baby con sorna y hasta se animó a compararlo con el Chavo del 8, clásico personaje de Roberto Gómez Bolaños.

“Llegué hoy al canal y había un ruido a lo bailantero. Ellos se creen que porque ponés más fuerte la música, es más divertido el programa. El programa en muy bueno, los felicito, me encanta, cantás bien pibe, todo. Pero tenés 20 minutos de televisión… Por más que andes con la pelota con la cara de Tinelli, hace 3 años que estamos acá haciendo esto”, había expresado al aire el conductor de Basta Baby contra los ruidos que escuchaba que provenían del estudio donde estaba grabando Dente.

Picantísimo, Etchecopar continuó despotricando contra el actor de musicales en su editorial de días atrás: “Saliste al aire diciendo la grieta… los ruidos de al lado. Hay que respetar. Esto es como un conventillo, si pones música en la pieza de al lado se escucha acá y estamos haciendo un programa. La vez pasada me porté como un caballero que no te dije nada pero había un quilombo que no se podía escuchar”.

La dura respuesta de Fernando Dente a Baby

Atento a la "repercusión" que tuvo su late night show, Fernando Dente no se quedó atrás y aprovechó para atender al periodista macrista con una irónica respuesta a sus quejas, tras escuchar un video de Intrusos en el que se escuchó un extraño ruido mientras una invitada hablaba: “Para mí fue Baby que estaba re caliente… le mando un beso. Baby dijo que él debería ser el Chavo en esta vecindad porque es el que hace más tiempo que está”.

“Yo Baby no te contesto nada porque te amamos, queremos en Noche al Dente a Baby. Acá en son de paz y amor, la semana que viene va a estar la reina Marcela Tinayre para que la gente entienda con nos amamos en este canal”, cerró el actor pronto a estrenar como director una versión local del musical Heathers, en el teatro Ópera Orbis de la Avenida Corrientes.