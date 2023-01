Una famosa actriz reveló la peor actitud que tuvo Adrián Suar en un set de televisión

En una entrevista, la reconocida actriz mandó al frente a Adrián Suar y contó cuáles sus afilados comentarios mientras filmaba una telenovela.

La actriz Pata Etchegoyen puso en aprietos a Adrián Suar al contar sus polémicos comentarios durante el rodaje de la recordada novela Por amor a vos. La afilada "denuncia" de Pata contra el gerente de programación de El Trece que hizo reír a Florencia Peña.

Invitada al programa LPA (América TV), la actriz que integra el elenco de Inmaduros, comedia protagonizada por Suar y Diego Peretti con funciones en el teatro El Nacional, Pata contestó las 'rapiditas' de la conductora, que quiso saber si era verdad que el citado productor le decía que 'le dabas concheta'. Picantísima, Etchegoyen le respondió: "Sí, creo que el tema venía por el apellido. Era un tema de acá (CABA), porque en Mar del Plata no me pasaba".

"Cuando hacíamos Por amor a vos estábamos grabando. Todavía no había salido al aire. Yo tenía que hacer de la mujer de Miguel Ángel Rodríguez, que era el encargado (del edificio). Ahí Adrián Suar me miraba y me decía: 'Vos me das muy cheta'. Yo le decía: 'Vos fumá, quedate tranquilo'. Ahí fue cuando empecé a ponerme cosas de plástico, el jean apretado, las vinchas y después ya tuve que parar. Pero bueno, él venía y me decía: 'Pata, por favor, acordate de no darme concheta'", agregó.

Por último, la actriz cerró la anécdota con Suar revelando: "A partir de ahí, si yo tenía que decir la palabra 'arrollo' o 'Yapeyú' decía 'arrossho'. Lo marcaba y eso terminó siendo un sello del personaje. Tenía que prestar siempre atención de no dar concheta".

Inesperado anuncio de Adrián Suar por el bajo rating de El Trece: "El responsable soy yo"

El Trece comenzó muy flojo el 2023 en materia de rating y tuvo que hacer importantes cambios en su grilla para repuntar. La segunda temporada de El hotel de los famosos es una de sus mayores apuestas y con ella no logró ni siquiera acercarse a las cifras que registra cada noche Telefe con Gran Hermano, por lo que la gerencia del canal modificó su horario y lo mandó a la tarde, donde tampoco logró asentarse hasta el momento.

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil", comenzó reconociendo Adrián Suar en lo que pareció ser una conferencia de prensa improvisada en el marco de su regreso al teatro El Nacional con su obra Inmaduros. En esa charla, el gerente de Programación de El Trece admitió su preocupación por las bajas mediciones de audiencia que está registrando la señal.

"Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy", señaló el actor y productor, al tiempo que reconoció que en ningún momento pensó en renunciar a su puesto. En ese sentido, también explicó que en los últimos meses no pudo encontrar el "resultado artístico" para uno de los canales más importantes de la televisión argentina.

"Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo", admitió Adrián Suar. De todos modos, el gerente de Programación de El Trece se mostró esperanzado de cara al futuro: "Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal. Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas".