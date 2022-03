Una exShowmatch se fue de Argentina y deslumbró a todos en Italia: "Otro sueño"

Una ex-Showmatch que hace un tiempo se radicó en España pasó por Italia's Got Talent y deslumbró al jurado con su destreza. "Fue un gran reto y seguramente sea la puerta de algo grande", reconoció la bailarina en sus redes sociales, donde se mostró muy contenta de haber podido representar a nuestro país en la tierra de sus antepasados.

La ganadora del Bailando 2011 y 2012 se fue a España para continuar con su carrera, antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia que afectó a todo el planeta. Pese a que la tentaron para volver al exitoso ciclo de Marcelo Tinelli, la bailarina prefirió quedarse en el Viejo Continente y hasta pudo trabajar en una serie española. En las últimas horas, se hizo tendencia luego de deslumbrar al jurado de Italia's Got Talent.

"Otro sueño... Bailar en la tierra de mis antepasados. Me siento una persona afortunada", escribió Noelia Pompa en sus redes sociales, muy contenta por la repercusión de su performance. Aún no sabe si logró avanzar en el certamen pese a las altamente positivas devoluciones que le dieron, aunque eso no le quita la felicidad, según le contó a TN Show: "Fue una gran experiencia llegar a la TV de Italia. Cuando me llamaron me crucé con Iván (Anrriquez), con quien había trabajado en Stravaganza con Flavio Mendoza, y nos pusimos a ensayar".

"Fue un gran reto y seguramente sea la puerta de algo grande. Así lo siento y deseo", agregó Noelia en sus redes sociales, donde volvió a destacar a su compañero de baile. La publicación rápidamente recibió miles de likes y comentarios de otras figuras como Flavio Mendoza y Adabel Guerrero, entre muchos otros.

