Una exparticipante de El hotel de los famosos prendió el ventilador: "Son súper falsos"

Una de las últimas eliminadas de El hotel de los famosos destrozó a varios de sus ex compañeros del reality de El Trece.

Una exparticipante de El hotel de los famosos pasó por Radio de La Ciudad y destrozó a algunos famosos que fueron sus compañeros en el reality de El Trece conducido por Pampita y el Chino Leunis. "Hubo muchas personas que me parecieron súper falsas", disparó la personalidad que fue eliminada recientemente, que se fue llena de polémica y no dudó en apuntar contra quienes quedaron en el certamen.

El hotel de los famosos viene siendo un producto que le está dando rédito a El Trece en materia de rating. Después de un año muy complicado y un comienzo de 2022 también algo turbulento, la señal del Grupo Clarín encontró en los números de su más reciente reality cierta estabilidad. Gran parte de esto se lo deben a los constantes escándalos que se ven en el ciclo que reúne a un grupo de famosos en una serie de competencias. Las celebridades se enfrentan en estos desafíos y con ellos afloran todo tipo de sentimientos.

"Con el tiempo la cosa empezó a cambiar y se empezó a notar la hilacha. Hubo muchas personas que me parecieron súper falsas", contó Matilda Blanco en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de La Ciudad). Pero lejos de frenarse ahí, la última eliminada de El hotel de los famosos disparó contra dos ex compañeros en puntual. "Pato Galván por ejemplo quiso mostrar una imagen que no tenía, me impresionó todo lo que inventó sobre un chiste que le hice, como que lo había ofendido", apuntó primero Matilda.

"Y después en el caso de Martín Salwe, que lo conozco desde muy chico, creo que se desesperó mucho cuando tuvo la posibilidad de tener cámara y fama", agregó muy picante la ex participante. Pero eso no fue todo porque también la ligaron otros dos competidores de El hotel de los famosos: Sabrina Carballo e Imanol Rodríguez. "En su tibieza no se la juegan por nada pero siguen ahí", sumó Matilda, que terminó su participación en el programa de El Trece en medio de una fuerte polémica, con el pedido de Rodrigo Noya de reemplazarla como eliminada.

"Me encantaría volver a entrar porque además de la experiencia adentro, vi muchos capítulos y tengo otro mapa, voy a entrar de otra manera", cerró Matilda Blanco después de asegurar que Locho Loccisano, el nuevo participante, es el "competidor perfecto" para Martín Salwe, al que tendría que darle "una buena cachetada".

La lista de participantes que ya fueron eliminados de El Hotel de los Famosos