Una exfigura de Intrusos reveló su pasado con Jorge Rial: "Estuve unos meses"

Una reconocida figura de la farándula confesó cómo fue su relación con Jorge Rial, con quien trabajó en Intrusos en el año 2019.

Una expanelista de Intrusos (América TV) reveló detalles desconocidos sobre su pasado con Jorge Rial, exconductor del programa. La mujer de 35 años y oriunda de Tucumán recordó su paso por el programa y habló a fondo sobre su vínculo con Rial, quien le dio su primera oportunidad laboral en televisión. Ahora que pasaron algunos años de su debut en la pantalla chica junto al periodista, contó toda la verdad sobre aquellos meses que vivió a su lado.

Se trata de Juariu, influencer y host digital, quien saltó a la fama por sus investigaciones y análisis sobre las vidas de personajes de la farándula. Poco a poco, fue haciendo su camino en la televisión e incluso llegó a a ser parte del panel de los debates de Gran Hermano (Telefe). Hasta el día de hoy, Juariu recuerda su relación con el padre de Morena Rial y, cuando sus seguidores de Instagram le preguntaron cómo fue aquella experiencia, se sinceró y contó lo que nadie sabía.

Juariu habilitó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y respondió a las preguntas de varios usuarios, quienes indagaron sobre su vida profesional y personal. "¿Cómo te llevabas con Jorge Rial?", le preguntó un seguidor. "¡Muy bien! Él fue quien quería que estuviera en Intrusos así que fue muy generoso conmigo, tuve una re linda experiencia con él, la verdad", contestó la influencer.

Y agregó: "Yo me crié a base de ver Intrusos durante la siesta tucumana así que fue re loco para mí estar ahí. Estuve unos meses y fueron re lindos". Minutos después, le respondió a otro seguidor, quien le preguntó qué otros trabajos tuvo antes de entrar a la industria de la televisión. "Trabajo desde los 20 años, así que muchos. Vendedora de ropa en un local, secretaria administrativa, diseñadora gráfica, directora de una escuela judía de educación no formal, escribía notas en una revista de una fundación, recolecté kiwis y pinté casas", contestó.

Historias subidas por Juariu a su cuenta de Instagram.

La emotiva historia familiar de Juariu que emocionó a todos en MasterChef Celebrity

Juariu logró un gran reconocimiento tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), programa en el que estuvo como participante junto a otras reconocidas figuras de la farándula. En un episodio en particular, se ganó el corazón del público al cocinar arroz turco, el plato predilecto de sus abuelos, Chichi y Rosa. La joven no solo deslumbró al jurado con su preparación, sino que además los conmovió al compartir la historia familiar detrás de esta receta que recuerda hasta el día de hoy.

“Chichi y Rosa eran mis abuelos. Yo no la conocí originalmente a mi abuela, porque cuando mi mamá tenía 15 años, mi abuela tuvo una cirugía. No recibió oxígeno suficiente, estaba en silla de ruedas y ya no era la misma abuela que era antes”, comenzó la influencer. Y agregó que su abuela "hacía comida para un montón de gente", mientras que su abuelo "se desvivía por ella" y le cumplía todos sus caprichos. "Ella no entendía nada, pero él se ocupaba de que tenga las manos hechas, el pelo hecho… porque mi abuela era coqueta, se hacía su ropa”, detalló.

“Se desvivía tanto que incluso trataba de copiar la comida que hacía mi abuela y hacía esto. La carne agridulce fue la primera que dije: ‘Me gusta y la deseo’. Así que, en honor a mis abuelos, hice ese plato”, continuó, con lágrimas en los ojos. Y sobre su receta, explicó que "el arroz turco es arroz separado del arroz tostado y después se mezcla todo junto con una carne medio dulzona, agridulce". "Después hice una ensaladita con pomelo, limón, palta, cebolla y pistacho”, indicó.

Su historia conmovió a todo el jurado, especialmente a Germán Martitegui, el chef más exigente de la competencia, quien le manifestó: “Se puede cocinar con el cerebro o se puede cocinar con el corazón. Y hoy, yo creo que esa abuela que vos decís que nunca te pudo cocinar, está hoy acá. Todos agradecemos lo que hiciste porque realmente es la manera de cocinar, de conectarte con tus raíces. El plato está espectacular, pero es mucho más que un plato”.