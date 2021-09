Una ex MasterChef fue crítica de su paso por el reality: "No sé si la pasé tan bien"

Una participante de MasterChef Celebrity 2 reflexionó sobre su paso por el certamen gastronómico y dejó algunas declaraciones contundentes.

Una participante de la segunda edición de MasterChef Celebrity recordó su paso por el reality de cocina y no lo hizo de la mejor manera. Con un balance mayormente negativo, la actriz reveló que no sabe si volvería a participar del popular certamen gastronómico debido principalmente a las repercusiones negativas que tenía el programa.

A pesar de que cada vez falta menos para que empiece la tercera edición de MasterChef Celebrity en Telefe, todavía quedan secuelas de lo que fue la segunda temporada del exitoso certamen gastronómico, que tuvo a Gastón Dalmau como gran ganador. En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity 2 reflexionó cómo fue su paso por la competencia y reveló que no sabe si lo volvería hacer.

"Es raro... Ahora que lo pienso, tras haberlo hecho, no sé si lo volvería a hacer... Me llevé gente muy linda, desde los jurados hasta mis compañeros, pero siento que... No sé, fue algo extraño", contó Andrea Rincón, quien también explicó que le afectaron mucho las repercusiones que generaba el programa, muchas veces negativas. "Ya no estoy acostumbrada, pero me convenció mi representante", agregó la actriz, que en el ciclo conducido por Santiago del Moro también encontró una fuerte amistad con Dani La Chepi y Georgina Barbarossa.

"Es una cagada que no garpe el amor, que siempre garpe la cosa fea", siguió reflexionando Andrea Rincón, que también fue protagonista de algunos cruces picantes debido a su fuerte personalidad. Entre las contundentes palabras que dejó la actriz en su charla con Por si las moscas aseguró: "No sé si la pasé tan bien... Lo único que sabía hacer fue lo que hice al final y me terminé yendo con eso". De esta forma, la actriz se mostró crítica con lo vivido en MasterChef Celebrity, algo que también hicieron otros participantes anteriormente.

Georgina Barbarossa también habló de su paso por MasterChef

En una reciente entrevista, la subcampeona de la segunda edición de MasterChef Celebrity se sinceró por no haber podido haber alzado la copa del certamen. “Fue algo increíble, pero muy difícil. Nunca estudié tanto como para MasterChef Celebrity. Yo sabía cocinar, pero como cualquier mamá o ama de casa", contó la actriz. "Era como ir a rendir un examen en blanco: ¿qué me van a tomar? ¿qué me van a preguntar? ¿qué voy a hacer? Desde que me enteré que iba a entrar a MasterChef, empecé a estudiar con el chef Rodrigo Toso, que fue cocinero mío en Movete, y con Rudolph Castro", reveló Barbarossa en diálogo con el portal PrimiciasYa.