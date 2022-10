Un participante ganó seis millones de pesos y tomó una decisión que descolocó a Guido Kaczka

Un participante de Los 8 Escalones del Millón se coronó como el máximo triunfador del ciclo y tomó una inesperada decisión que descolocó a Guido Kackza. El concursante se llevó seis millones de pesos luego de ganar el juego varias veces consecutivas y acumular el premio mayor. Sin embargo, luego de batir un nuevo récord dentro del ciclo de El Trece, anunció su determinación.

El nombre del concursante es Jorge, un hombre que ganó Los 8 Escalones del Millón cuatro veces consecutivas y se convirtió en el primer participante en llevarse más dinero y triunfar más veces seguidas. "¡Jorge, 6 millones de pesos! ¡Qué bárbaro! Récord total en Los 8 Escalones, no solo por los millones sino por las veces que ganó. Ganó el juego cuatro ediciones seguidas", celebró Guido Kaczka junto a Jorge cuando se consagró como ganador en la edición del lunes 24 de octubre.

Luego de celebrar junto a su esposa, quien lo acompañó en la última instancia de competencia, Jorge anunció su inesperada decisión: no volvería al programa para intentar ganarse sus 7 millones. "Me voy a anticipar a vos. Esto es algo impensado. Ni en el mejor de los sueños me imaginé que iba a llegar acá", empezó por decir el concursante a Kaczka.

Sin embargo, luego sentenció: "El deseo de seguir está, pero la tensión es muy grande y hasta acá llegué". De este modo, el participante dejó la competencia en el momento que creyó indicado para "no tentar a la suerte" y "darle la oportunidad a los demás". Y aunque muchos compañeros celebraron su decisión, Guido Kaczka no pudo ocultar su sorpresa.

La pregunta íntima de Guido Kaczka a una participante de Los 8 Escalones: "Cada una"

Guido Kaczka protagonizó un particular momento en la TV argentina. Durante la transmisión del pasado martes 18 de octubre, el conductor le hizo una pregunta íntima a una participante de Los 8 Escalones, programa exitoso de la pantalla de El Trece.

Todo comenzó luego de que Guido presentara a diversos concursantes. Antes de hacerle una pregunta del juego, el animador le consultó a Mariana sobre su trabajo como médica: "¿Dónde trabajás?". "En el hospital de Zárate y en el servicio de ambulancias de Zárate", precisó la mujer. "¿Y qué turno te toca hacer?", indagó el presentador. "Son las 24 horas", le respondió ella.

Sin embargo, Guido Kaczka fue por más y le hizo una consulta muy personal: "¿Estás casada?". "Sí, hace tres meses", aseguró Mariana. "¿Con quién?", preguntó el conductor, con curiosidad. "Con Catalina", sostuvo la participante. "¿Y viven juntas?", volvió a indagar el conductor. "No, no vivimos juntas. No por el momento...", contestó, entre risas y con cierta incomodidad.

"Ah, ¿no?", reaccionó el presentador, quien se mostró sorprendido. Y finalmente le consultó qué haría si ganara el millón de pesos. "Yo soy presidenta de una asociación civil. Tenemos un programa para prevenir y tratar a mujeres embarazadas y niños con desnutrición. El millón sería para la fundación", comentó Mariana.