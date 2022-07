Un participante de La Voz quebró en llanto tras las palabras de Ricardo Montaner

Un concursante no pudo contener las lágrimas luego de que el cantante opinara sobre su presentación.

Un participante se quebró luego de finalizar su presentación en La Voz Argentina. Ricardo Montaner opinó sobre su show y las palabras tocaron una fibra sensible del cantante, quien no pudo contener las lágrimas. "No tengo palabras", aseguró el joven con la voz entrecortada por la emoción.

La situación se dio luego de la presentación de Nicolás Reartes, un joven de 26 años oriundo de la Ciudad de Córdoba. El participante decidió interpretar una canción de folklore y aseguró que era uno de sus géneros musicales favoritos, tanto para cantar como para escuchar. La elección de la canción en particular del tema fue lo que conmovió a Montaner y posteriormente a La Sole, quienes transfirieron su emoción al concursante.

"Que tengas 25 años y cantes folklore es muy importante. Que la gente joven revindique este género es muy importante", empezó por decir Ricardo Montaner y posteriormente le dedicó unas sentidas palabras sobre su gran talento para la música, su afinación y el gran corazón que le puso a su presentación. Para ese momento, el joven la empezó a derramar algunas lágrimas, pero terminó de quebrarse cuando La Sole tomó la palabra.

Soledad Pastorutti también se emocionó profundamente y expresó: "Es muy importante esa emoción, porque hay mucha gente que se está identificando con vos, como alguna vez también me pasó a mi y a todos los que venimos del interior. Nos cuesta mucho, Lo que vos hiciste fue mostrar el corazón".

Finalmente, Nicolás se tomó unos segundos para agradecer la oportunidad. "Vine a este lugar sin esperar nada, a poner lo mejor de mi. Que quieran ponerme en su equipo para mi es un montón. Son super talentosos. No tengo palabras", reflexionó y luego anunció su decisión: "Es una decisión difícil, pero yo me quiero ir con La Sole".

El malestar de Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina: "Estoy enojada"

Lali Espósito se mostró enojada consigo misma en una de las emisiones de La Voz Argentina por una decisión que tomó y luego consideró errónea. La intérprete de hits como Sin Querer Queriendo y N5 no eligió a uno de los concursantes de las audiciones a ciegas y luego se dio cuenta que ese talento era ideal para su equipo.

Se trata del cantante Stefano Marocco, quien conquistó a los jueces Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti con la interpretación del hit de Celine Dion, My Heart Will Go On. Algunas imperfecciones en su performance debidas a los nervios hicieron que Espósito no se diera vuelta, pero cuando terminó la canción y su sillón giró automáticamente, se dio cuenta de que conocía al joven y sabía que tenía mucho talento.

"Lo conozco cantando, no hemos cantado juntos, pero lo sigo, me encanta. Yo estoy súper enojada porque no me di vuelta porque es un cantante muy increíble. ¿Qué te pasó? Vos cantás Mariah Carey, vos cantás como nadie", soltó Lali en alusión a las increíbles interpretaciones que Marocco comparte en su perfil de Instagram, en el que tiene más de 70 mil seguidores.

"Tienes una habilidad de cantar mucho y tener buen gusto a la hora de cantar. Eso es muy importante para llegar a los corazones de la gente", opinó Mau Montaner, justo antes de que Lali le pidiera a Stefano, quien fue acompañado por su novio al reality show, que cantara otra canción y éste eligió La Quiero A Morir, donde sus nervios no se notaron y deleitó a todo el jurado con su talento.