Un participante de Bake Off Argentina se cansó del jurado y los acusó de favoritismo

Uno de los concursantes se despachó contra los tres jurados y los acusó de pasar por alto los errores de algunos compañeros de manera injusta.

Bake Off Argentina vivió un momento de suma tensión entre el jurado y los participantes que se escapó a la buena onda que caracteriza al programa. Emiliano Dibernardi, el joven de 21 años que trabaja como empleado administrativo y viene avanzando a paso firme en la competencia, se sinceró con Damián Betular y le confesó la sensación de injusticia que lo invade hace varios programas. El pastelero amateur aseguró que nota ciertas diferencias en las devoluciones del panel compuesto también por Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

Como todas las noches, Paula Chaves fue la encargada de contarle a los participantes la propuesta del día: divididos en dos equipos de cinco personas, tendrían que preparar dos tortas gigantes de diez porciones individuales en dos horas. Sin necesidad de moverse de sus estaciones de cocina, la conductora aclaró que la mitad de la carpa conformaría el primer grupo y el resto serían sus oponentes. La clave en este caso consistía en la sintonía y lograr una apariencia prolija. Todas las tortas debía tener la misma altura, aunque los sabores y la decoración fuesen diferentes.

A pesar del intento por mantener vivo el espíritu colaborativo, la tregua duró muy poco en el desafío. Betular pasó por la isla de Emiliano y lo notó enojado por los resultados de la prueba anterior, donde ninguno logró cumplir del todo con la tarea de hacer tabletas con chocolate templado. “¿Qué es lo que te molesta a vos y te saca de tu eje?”, le consultó el jurado. Sin vueltas, el joven le respondió: “Que no cumplan una consigna, si hay una consigna y te la dan clara, y no la cumplís, para mí no va; la verdad es que me enojo”.

“Por ejemplo ayer, hubo una compañera que no cumplió la consigna y estuvo bien igual”, explicó, mientras la cámara enfocaba a una de sus compañeras, Silvina Santarelli. La conductora lo interrumpió y le repreguntó: “¿Ustedes vieron algunas veces que no cumplió consignas y el jurado no lo notó?”. Una vez más Emiliano no titubeó y expuso: “No sé si no cumplir la consigna, pero quizá que no se enmarca tanto”. Luego fue Betular quien tradujo lo que quiso decir: “Vos sentís que estamos siendo muy exigentes con algunos y con otros no”.

“Es lo que se ve de afuera”, insistió el participante. “No no, de afuera no, es lo que ves vos”, remarcó el jurado. “Bueno, es lo que veo yo”, se resignó el joven. Pero la tensa charla no terminó ahí, ya que cuando Betular le preguntó cómo era su relación con los competidores, Emiliano redobló la apuesta: “Tengo compañeros, son compañeros todos, y amigos pocos”. Para dar por concluido el tema Chaves salió en su defensa y expresó: “Esto es una competencia y va a ganar uno; hoy tienen que trabajar en equipo, así que la mejor experiencia en esto”.

Silvina está casada con el ex futbolista Gabriel Milito. Están juntos desde hace 19 años y son padres de tres varones. Este detalle despertó opiniones encontradas al comienzo de la competencia, y algunos usuarios de Twitter se opusieron a que la mujer de 41 años participe de la competencia. Sin embargo, la concursante sigue avanzando hacia la gran final de Bake Off y muchas veces cosechó elogios de los jurados. El jueves fue la excepción, cuando después del comentario de Emiliano recibió un reto por parte de Dolli: “Silvina, por favor respetá las consignas”.