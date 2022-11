Un histórico participante de GH lapidó a los nuevos participantes: "Pendejos maleducados"

Un concursante de la edición 2011 del reality show de Telefe fue fulminante con la nueva apuesta del canal. Se trata de un compañero de Cristian U en la casa de Gran Hermano.

Alejandro Iglesias volvió a aparecer en los medios tras años de estar retirado y criticó duramente a los participantes de la nueva edición de Gran Hermano, reality que le dio fama en 2011. El joven apuntó contra las declaraciones homofóbicas y machistas que varios de los concursantes han tenido al aire.

"Se tildan de homofóbicos con una impunidad algunos en la casa, ya sabemos todo lo que ha pasado en la Argentina con este tema, historias como la mía que han generado cosas positivas en el afuera, de repente te encontrás con dos pendejos, no tengo nada contra los chetos pero se notaban que eran caprichosos, no les importa el otro, es indignante lo que pasó", comenzó su descargo el ex GH en diálogo con Juan Etchegoyen.

Iglesias comentó su descontento con el casting hecho por Telefe para esta edición de Gran Hermano y sumó: "No me enganché con el programa, escuché las repercusiones, hubo comentarios que me hacen un alerta, me mueven y movilizan esas cosas, uno no puede dejar pasar, es complicado".

"Me alejé de las personas que conocí en Gran Hermano, no tengo idea, no estoy en contacto con la producción, perdí contacto con ese mundo, no sé qué pasó con este casting, jamás me enganché con el cholulismo, estos que están en la casa son pendejos, pibes, no podía creer cuando escuché lo que se decía", reveló el joven y comentó que como persona trans no puede creer que se sigan escuchando ese tipo de discursos en la televisión.

Flor de la V en contra de los dichos discriminatorios en Gran Hermano

La conductora de Intrusos opinó sobre la nueva edición de Gran Hermano en Telefe y apuntó contra el ciclo. "¿Qué es lo que nos quieren mostrar y qué es lo que venden? A mí me parece mucho más entretenido ver las cosas en las redes que la transmisión de Telefe ¡Porque es más concreto! Además la gente no opina desde un lugar de compromiso o de quedar bien con uno u otro. Son opiniones genuinas".

"Tengo la sensación, por lo que veo, que algunos panelistas deben cuidar a los participantes…debe haber una bajada de línea que diga ojo con este o aquel. Yo siento eso". agregó y acusó a Telefe de cuidar a Thiago tras las acusaciones de acoso a Agustín en las redes sociales por el momento en que se le tiró encima mientras dormía.