Un grito fuera de la casa desencajó a Juan en Gran Hermano: "Le gritaron"

El participante de Gran Hermano vivió un duro momento al recibir una fuerte frase por parte de una persona que se acercó a la casa de Telefe. Juan Reverdito fue receptor de un comentario agraviante.

Juan Reverdito escuchó un comentario en su contra proveniente dese el exterior de la casa de Gran Hermano, lo que provocó cambios en su estado de ánimo. El concursante de la décima temporada del reality en Argentina se mostró afectado por lo ocurrido.

Una persona se acercó a las instalaciones de Telefe en Martínez para hacer comentarios en contra de Lucila "la Tora" y Juan. Al lado de la famosa casa de la televisión hay una cancha de tenis desde donde los fanáticos aprovechan para hacerles comentarios a favor a sus favoritos y en contra a los concursantes que no quieren.

"Juan, despedite", enunciaron esta vez e inmediatamente pusieron en jaque la estadía del participante en el reality de Telefe, quien estuvo nominado en todas las semanas que lleva el programa conducido por Santiago del Moro. "Le gritaron a Juan hoy a la tarde. Por eso estaba así", contó "El Conejo" en medio de una charla con Agustín. Y reveló que también le gritaron a Coti que era "una traidora".

El juego de Nacho, "La Tora", Juan y María Laura en el que expusieron a quién sacarían de la casa

"Hoy tenés el poder de sacar una carta que dice 'automáticamente podés eliminar a dos jugadores, un hombre y una mujer', ¿a quién eliminás?", enunció Juan ante sus compañeros. "Coti y Marcos...no, Coti y Agustín", respondió "La Tora". "Cata" y Nacho coincidieron en que el hombre al que sacarían de la casa sería "Alfa" pero no fue así en la mujer elegida: mientras que el joven nombró a Daniela, la catamarqueña a Romina.

La sanción de Gran Hermano a "Alfa"

El participante más longevo del reality tuvo una actitud desubicada con Coti, a quien la invitó a ver sus genitales. "Mirá, Cotita. 10 de circunferencia, un desodorante'", soltó "Alfa" desde la cama.

"Necesito por favor que me prestes mucha atención y que me dejes terminar algo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a la situación que recientemente mantuviste con Coti. La verdad es que no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos ni que tengas este tipo de conductas", enunció la voz de Gran Hermano. Y cerró: "Te voy a pedir, por favor, que reflexiones acerca de esto y sobre lo sucedido. Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado".