Un grito de afuera alteró a Alfa y aumentó la tensión dentro de Gran Hermano: "Te mienten"

El participante se mostró muy incómodo por la situación y muchos advirtieron que podría cambiar su juego dentro de la casa.

Un grito del exterior desestabilizó la jugada de Walter "Alfa" Santiago y generó gran tensión dentro de la casa de Gran Hermano. El participante más longevo de la casa quedó descolocado y se mostró sumamente incómodo.

Precisamente, un fanático del programa se acercó al exterior de la casa y alertó a "Alfa" sobre su vínculo con Camila. Aunque si bien varios participantes ya le dijeron al concursante de 60 años que les parecía "extraño" tanto acercamiento por parte de la joven de 21 años, Walter se negó a creerles. Pero ahora, el grito lo cambió todo.

"Alfa, te mienten. Camila, traidora", fue lo que gritaron desde el exterior. En ese momento, el participante se encontraba con el resto de las chicas que lo ayudaron a descifrar el mensaje, pero Walter replicó contundente: "Igual me chupa un huevo".

Por supuesto que Camila se mostró muy afectada por la situación y le aseguró que ella no tenía malas intenciones con él. "Alfa" le creyó y le aconsejó: "Vos no le tenés que rendir cuentas a nadie, porque después las otras se hacen las vivas". Al parecer, el participante de 60 años no tiene intenciones de romper su vínculo con la participante que, según aseguran muchos, es su interés amoroso.

Gran Hermano: Alfa hizo "el juego del cuchillo" y terminó todo de la peor manera

Gran Hermano (Telefe) entró en instancias definitivas y cada estrategia puede marcar el éxito o el fracaso de los participantes dentro del juego. En esta instancia, "Alfa" quiso sorprender a sus compañeros con "el juego del cuchillo" y terminó asustando a todos.

En una clara jugada para congraciarse con el resto de los jugadores, "Alfa" se animó a hacer el peligroso "juego del cuchillo" a la vista de todos. Las cámaras capturaron el momento justo en el cual el polémico veterano empezó a manipular un objeto punzante de forma veloz, conforme pide el desafío.

Pero lo que Walter "Alfa" Santiago planeó como una hazaña terminó de la peor forma ya que Nacho advirtió una herida en su mano. "Ahí pinchó", exclamó el joven, arruinando el momento de "Alfa". Por su parte, este no pudo evitar agarrarse la mano con dolor y atender el dedo lastimado.