Un famoso mediático reveló cómo fue su relación con Tinelli: "Le conozco todo"

Uno de los mediáticos más populares que estuvo en ShowMatch reveló datos impensados sobre su relación con Marcelo Tinelli.

El mediático Jacobo Winograd, que cobró relevancia mediática por la canción de Silvia Suller El chizito de Jacobo, reapareció en la televisión y habló de su distanciamiento de Marcelo Tinelli, revelando detalles íntimos de la relación que ambos tuvieron. "Le conozco todo", deslizó el polémico empresario y figura de medios.

Entrevistado por Socios del Espectáculo (El Trece), Jacobo arrancó opinando sobre la decisión de Gustavo Sofovich de poner a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el Bar (América TV) y reveló: "Del señor que acabás de nombrar no voy a decir una palabra, ni bien ni mal. No lo quiero ni nombrar. Y Marcela, yo no sé si está bien o está mal...lo único que sé es que la ayuda mucho ser la hija de Mirtha Legrand, no tengo dudas. No sé si está para Polémica en el Bar. Gerardo era una cosa, Marcela es otra....los números yo sé como están y no los voy a decir, la gente sabe bien".

Después de su reflexión incendiaria al histórico ciclo del canal de Daniel Vila, Winograd explotó contra Marcelo Tinelli aunque se cuidó de no nombrarlo por su nombre: "Hay mucha gente número uno y se cayeron a pedazos. Se hicieron adictos a las cámaras...el número uno de la tele. No voy a dar nombres pero la gente se va a dar cuenta de quien hablo. Yo hice 500 programas con esa persona, todos los protagónicos, menos bailar hice todo. Está en Youtube, no es invento mío".

"Lo conozco de cuando llegó de afuera, le conozco todo. Cambió mucho y es una lástima. Se bajó de la Champions League y ahora está jugando en Primera B", agregó. Cuando el cronista le consultó si lo saludaba por la calle en caso de cruzárselo, el mediático fue contundente: "Sí, lo saludo". Además, cuando le preguntaron si le había podido expresar sus sensaciones de disgusto a Tinelli se mostró muy frontal y declaró: "Se lo dije en la cara. Estaba con Guillermina Valdés, antes de separarse, y fue fuerte lo que me contestó".

Jacobo Winograd confesó su dolor más grande: "Te destruye la vida"

Jacobo Winograd, el conocido empresario mediático, participó recientemente del programa Seres Libres, conducido por Gastón Pauls en Crónica HD. Durante la entrevista, el comediante hizo referencia a su adicción al juego, que lo llevó a ganar y perder grandes sumas de dinero en la ruleta de los casinos.

"El que juega por necesidad, pierde por obligación", expresó Winograd en relación a la ludopatía. Según su relato, él fue "la persona que más jugó en la Argentina y la única persona que hizo saltar la banca en el año 1989", pero también reconoció que era un "enfermo del juego". En su juventud, solía pasar doce horas seguidas en el casino de Mar del Plata, soñando con los números de la ruleta. La adicción al juego es una enfermedad que puede tener consecuencias devastadoras, según advirtió Winograd en la entrevista. "Hay mucha gente que va a buscar la diaria al casino", señaló, y destacó que los jubilados son uno de los grupos más vulnerables. "El casino tiene tiempo, resto y te espera. No se le puede ganar", remarcó el empresario.

Sin embargo, la historia de Winograd también tiene un lado positivo: su hija Nazarena fue la responsable de que dejara de jugar durante 14 años. "Nunca me enamoré de una mujer, pero sí de mi hija. No me gusta convivir", explicó el comediante, y destacó que ella lo hizo cambiar de actitud. "Extraño la adrenalina del juego", admitió, pero aclaró que ya no juega como antes. En ese sentido, Winograd dejó un mensaje para las personas que tienen problemas de adicción al juego: "No lo hagan, no jugués. El juego te destruye la vida, psicológicamente y podés perder a tu familia. Hacelo por diversión, un ratito con lo que puedas perder y nada más".