Un famoso conductor que entrevistó a Milei confirmó lo peor sobre su salud: "En el estómago"

El periodista reconocido a nivel internacional que entrevistó a Milei y dio una dura noticia respecto a su salud.

Un periodista reconocido a nivel internacional que entrevistó a Javier Milei tiempo atrás realizó una confesión que enmudeció al ambiente de la televisión. Se trata de un delicado problema de salud que está atravesando desde hace poco tiempo tras el diagnóstico médico que le brindaron recientemente.

En las últimas horas, el mundo de la televisión quedó conmocionado por lo que se supo de uno de los periodistas más reconocidos a nivel internacional. Se trata de Jaime Bayly, quien trascendió en Argentina tras haber entrevistado a Javier Milei en 2023 previo a su asunción como presidente.

El periodista ty escritor peruano contó que decidió no ir al médico.

"Me ha salido una bola en medio del estómago. Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong", confesó Bayly en su última columna.. Lo sorpresivo de esta situación es que el periodista peruano tomó la decisión de no ir al médico a proceder con ningún tratamiento. "No duele. Es meramente decorativa", dijo.

"Yo no creo en los chequeos médicos porque no creo en los médicos. Mi experiencia con los médicos ha sido fatal. Siempre me ha parecido que exageraban las cosas para sacarme dinero", agregó Bayly fiel a su estilo. Por su parte, la esposa sí se mostró preocupada por lo sucedido con el periodista, ya que su padre presentó un síntoma similar, fue diagnosticado con cáncer falleció un año después. "Supongo que al final me rendiré e iré con mi esposa a que me hagan un chequeo médico. De momento, trato de ganar tiempo", indicó.

Salió a la luz un secreto a voces entre Longobardi y Jaime Bayly: "Querido"

Marcelo Longobardi se abrió una cuenta de Instagram para mantenerse en contacto con sus seguidores y en una de sus últimas publicaciones se animó a hacer un sorprendente anuncio que lo une al conductor Jaime Bayly. El video que confirmó un secreto a voces entre el periodista político y el conductor y escritor.

A través de sus redes, Longobardi celebró un encuentro con Jaime Bayly y junto a un video de la entrevista, escribió: "Hoy conversé con mi amigo @baylytvoficial sobre Biden, Trump, Milei y todo lo que está sucediendo en el mundo. Siempre es un placer visitarte querido Jaime".

En la entrevista con Jaime Bayly, Longobardi mostró sus distancias del gobierno de Javier Milei y sentenció: “Milei no es liberal, es un ultraconservador. Repite cuatro o cinco frases hechas, diez como mucho, de Murray Rothbard, un chanta, y también de otra gente menos chanta como [Ludwing von] Mises o [Friedrich] Hayek. Pero repite cuatro o cinco frases hechas todo el tiempo. Él está mucho más cómodo con Marine Le Pen que con Barack Obama. Es un tipo muy ultraconservador”,

En el pasado, Marcelo Longobardi defendió a Lali Espósito de los ataques de Javier Milei, indicando que le tiene "mucha estima" a la artista, y también se posicionó en contra del cierre del cine Gaumont y el vaciamiento del INCAA. "El presidente es un tipo intolerante con la opinión ajena, por lo tanto me parece que algo de razón tiene Mirtha. Está bien que si alguien plantea una situación del otro lado puedan contestar pero el presidente no tiene buenos modales", sentenció al momento de salir a bancar a Mirtha Legrand por sus declaraciones en apoyo al cine nacional y en contra del plan de Milei para desfinanciar la cultura y el cine. Estos posicionamientos le costaron su alejamiento de Radio Mitre, medio que lo tuvo como una de sus figuras centrales en la grilla diaria.