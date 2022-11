Un experto en lenguaje corporal le sacó la ficha a Juan, de Gran Hermano: "Desconfíen"

El significado detrás de los gestos que Juan hizo al abandonar la casa de Gran Hermano, según el lenguaje no verbal.

Hugo Lescano, un especialista en lenguaje no verbal, analizó los gestos de Juan, el cuarto eliminado de Gran Hermano (Telefe), y sorprendió al revelar sus conclusiones: según su análisis, el taxista se enojó profundamente al abandonar la casa y les hizo saber a sus compañeros que el líder de la casa era él.

Juan se consagró como uno de los más odiados de la casa debido a los malos tratos hacia sus compañeros. Al abandonar la casa, solamente saludó a unos pocos, y al resto los despidió con un beso desde lejos.

"Ayer en su salida fue tan ordinario... Quedó eliminado y no los saludó a todos. No saludó a Agustín, no saludó a 'Alfa'. Me parece que desde el día uno indicó ser un maleducado, este tipo", señaló "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine), y le dio el pie a Hugo para hacer su análisis mientras proyectaban el video en pantalla.

"Noten una cosa: cuando se va de la casa, mientras camina, se da vuelta y tira un beso. ¿Lo vieron? Desconfíen de personas que no se detienen a darte un beso. Una cosa es decir 'chau' y después me voy. Ahora, si yo camino y me doy vuelta para dar un beso, ese es un beso de enojo", dijo el especialista.

Además, Hugo observó que cuando el taxista emprendió rumbo hacia la puerta, levantó la parte superior de los labios mientras arruga la nariz, lo cual "simboliza el asco, el rechazo, un enojo visceral". "Esa micro expresión pasa tan rápido en el rostro humano, que te dice cómo se siente la persona. Se siente con rechazo, con bronca", detalló.

El significado del abrazo que Juan les dio a sus compañeros en Gran Hermano, según el lenguaje corporal

El experto en lenguaje no verbal analizó el abrazo que Juan le dio a Nacho antes de irse y explicó que en el abrazo, "podemos ver si la afectividad de una persona es una afectividad honesta o ficticia". En el clip, se puede ver al taxista abrazando a su compañero con los dos brazos. "En este caso, ese es el abrazo clásico, es simétrico, los dos tienen los brazos pegados en la espalda y están abdomen con abdomen. Es un lindo abrazo, es el que vemos en aeropuertos, reencuentros y despedidas. Miren todo lo que dura. Si dura, es un abrazo sincero", sostuvo.

Sin embargo, segundos después Juan hizo un gesto que llamó la atención del experto: tomó a Nacho por su cabeza. "Si a mí me saludan y me tocan la cabeza así, en realidad lo que me está mostrando la persona es liderazgo, es un 'yo soy más importante que vos', es un gesto de poder", argumentó Hugo.

Segundos después, se puede ver a "La Tora" abrazando a Juan por el cuello. Según el especialista, esto significa que "en esa relación, ella tenía el poder". Luego, fue Juan quien tomó a Lucila del cuello. "Si esto fuera una pareja, habría una competencia de lucha de poder, porque los dos se toman del cuello", concluyó el experto.