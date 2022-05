Triunfó en El Trece y hoy trabaja en una estación de servicio: "Otra vida"

Una figura que pasó por diversos programas de El Trece trabaja en una estación de servicio. A qué se debe el radical cambio de vida que tuvo.

Hay cientos de casos de figuras que pasaron por la TV argentina que luego dejaron de estar bajo la lupa del espectáculo. Justamente, en las últimas horas, se conoció que una figura que triunfó en El Trece, y que brilló en varias telenovelas, dejó la actuación y actualmente trabaja en una estación de servicio.

Se trata de Sandra Ballesteros, que formó parte de grandes programas como Cantando por un Sueño, Mujeres Asesinas, Gasoleros y Guapas, entre otras, se cansó del mundo del espectáculo y decidió hacer un cambio radical en su vida. ¿Cómo fue que tomó dicha decisión? A partir de un viaje que hizo a la India, donde asegura que tuvo un "llamado espiritual fue a través de la música, dirijo un coro, monté un vía crucis viviente y un pentecostés con gente del lugar, que no son actores".

La actriz, quien también formó parte de grandes ficciones de Telefe como Resistiré, Verano del '98 y Naranja y Media, entre otras, se mudó hace unos años a Villaguay (Provincia de Entre Ríos), donde optó por trabajar en la estación de servicio de su padre. En diálogo con La Nación, señaló: "Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo".

Sandra Ballesteros dejó de ser actriz e hizo un cambio radical en su vida.

Además, Sandra contó que desde hace un tiempo tiene como objetivo personal agrandar su familia: "Estoy esperando que se dé algo que deseo desde hace mucho tiempo. Estoy en un proceso de adopción, de un niño o niña de entre 10 y 15 años".

Por qué Sandra Ballesteros dejó la TV y el mundo de la actuación

Acerca de su pasado en el mundo del espectáculo, Sandra Ballesteros dejó en claro que "durante unos años tuve una forma de vida que no me había llevado a los mejores lugares, pero había podido cambiar el chip para tener hábitos más saludables". Y reconoció: "Ya no tenía ganas de trabajar como actriz".

Por otra parte, la actriz de pasado en El Trece y Telefe precisó que desde hace un tiempo forma parte de un grupo religioso: "Hace años que pertenezco a un grupo de oración que se llama Abba Padre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, y pertenece a la Renovación Católica Carismática". La misma, según aclaró, se trata de "una corriente de la iglesia católica que invoca al Espíritu Santo".