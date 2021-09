Tras los rumores sobre su salud, Viviana Canosa anunció su regreso a la televisión

Luego de varios días de ausencia y distintos rumores sobre su salud, la periodista macrista Viviana Canosa volverá a estar al frente de Viviana con vos, en A24.

Los rumores por su estado de salud estuvieron a la orden del día. Sin embargo, luego de más de dos semanas en los que no estuvo al aire en Viviana con vos, su programa en A24, Viviana Canosa anunció su vuelta a la pantalla chica a través de las redes sociales.

"Regreso el lunes @a24noticias #VivianaConVos. 18 horas", escribió en sus redes sociales para acallar las versiones que circulaban sobre una posible salida del canal de noticias.

El robo que sufrió Canosa

Cabe recordar que la periodista viene de días alborotados. El primer inconveniente surgió el 12 de septiembre, día que se celebraron las elecciones legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), para las que iba a conducir El país elige junto a Alejandro Fantino, pero se ausentó luego de ser atacada por un motochorro. "¡Hola! Agradezco sus mensajes. Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero", le avisó a sus seguidores.

Y al día siguiente se presentó en su programa para tener un mano a mano con Javier Milei, quien se posicionó como tercera fuerza en CABA, y contar lo que le había pasado. "Ayer venía muy entusiasmada, muy feliz. Me había probado la ropa el viernes cuando me fui de acá para hacer la edición de ayer a la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies", relató y le recordó a sus televidentes que anteriormente había sido operada de los pies, motivo por el que sintió mucho dolor. "¡Vi las estrellas! Me duele, absolutamente, todo el cuerpo. Así que no podía ayer venir, pero hoy no me la iba a perder", agregó.

Además, contó que en el afán de escapar del delincuente, perdió el equilibrio y se cayó en la calle, pero que afortunadamente pudo colocar su mano en su cabeza para no impactar contra el cordón. "Esto que me pasó lo conté tarde, a la noche, porque no me pasó nada que no te pase a vos. Vivimos en una inseguridad absoluta. Estoy con calmantes, así que si ven que voy un poco lenta bánquenme", señaló.

Ausencias y especulaciones en torno a la salud de Canosa

Pero el miércoles 15, la conductora volvió a ausentarse y comenzaron las especulaciones. En la emisión del martes, se la había visto cansada, con tos y disfonía y como su hija Martina -fruto de su relación con Alejandro Borensztein- es alumna de la ORT, donde hubo un fuerte brote de Covid-19 con la variante Delta, comenzó a rumorearse que Viviana se había contagiado. Oficialmente, para volver a trabajar debía presentar un PCR negativo, dado que sus síntomas eran compatibles con el virus, y aunque compartió en sus redes el resultado del test, no volvió a aparecer en la pantalla. "Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar 'raros entendidos' aquí el certificado de mi doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!!", comunicó.

Y aunque parecía que esta semana iba a retomar la conducción de su ciclo, el domingo aclaró que necesitaba pasar más días en su hogar. "Se acaba de ir mi médico. Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas. ¡Ya falta menos! Los quiero y los extraño. Nos vemos muy pronto", tuiteó. Ante su prolongada ausencia, Yanina Latorre publicó un escandaloso mensaje en Twitter: "No esta enferma…la limpiaron por darle al gobierno #yaninforma". Minutos más tarde, Viviana anunció su regreso para el lunes 4 de octubre. Quizás se trató de una simple coincidencia, pero seguramente Viviana haga un nuevo descargo.