Tras el escándalo, se filtró un video de Pepe Cibrián y su esposo

Se filtró un video de Pepe Cibrián con Nahuel Lodi. Tras la separación, una cámara los captó infraganti.

Pepe Cibrián se separó hace varios días de su esposo Nahuel Lodi tras verlo en un video besando a otro hombre. Sin embargo, la novela de ambos todavía no tuvo un final claro y ahora se filtró un video que los muestra juntos e infraganti.

El material, que muestra a Pepe Cibrián y Nahuel Lodi juntos luego de la separación y el escándalo mediático que se generó, fue publicado por Intrusos en América TV. Uno de los presentes al momento de filmarse el reencuentro del artista con su expareja fue Pablo Layus, histórico notero del programa de chimentos en la pantalla chica.

“Pepe había pautado una conferencia el domingo para hablar de Dorothy. Cuando dejó en claro que no iba a hablar de su vida privada, todos los demás canales dijeron que no. Pero con ver cómo estaba, a nosotros nos servía. Y cuando llegamos, vimos que se bajaba del auto Nahuel”, relató el cronista cordobés. Según trascendió, Cibrián no se reconcilió con su esposo pese a mostrarse muy cerca.

Pepe Cibrián aún no perdonó a Nahuel Lodi

De acuerdo a lo expresado por Pablo Layus, el artista argentino sólo dialogó con su (todavía) esposo de 32 años. Hasta el momento, no volvieron a estar juntos: “Nuestro cámara no tenía idea de quién era Nahuel, parecía uno más de los actores. Y cuando yo le pregunto por su presencia, me dijo 'vino para que charlemos'. No es que da por hecho la reconciliación”.

Al salir del recinto en donde se los vio juntos, Pepe Cibrián dejó clara su postura en diálogo con Intrusos: "Vino de visita, a hablar y charlar, no implica nada. Es eso, una charla, no tengo que explicar a nadie por qué hago las cosas. Es mi vida y no me gusta que se metan”.

Pepe Cibrián comparó a Intrusos con la dictadura

Pepe Cibrián rompió su matrimonio con Nahuel Lodi tras la filtración de un video de su ex besando a otro hombre, provocando una ola de reacciones mediáticas y análisis del escándalo. Por medio de sus redes sociales, el director teatral y actor comparó a Intrusos (América TV) con la dictadura. "Desprecio su accionar", aseveró.

"Durante las más terribles dictaduras se premiaba a aquellos que delataran a sus padres, hijos, vecinos. Ciertos medios son similares a dichos despreciables sujetos. Delatan. Se arrogan el derecho a destruir los hogares, vidas, familias por el solo hecho de un beneficio o bien sea material o de sentirse protagonistas frente a sí mismos de tamaña humanidad. Esto lo vemos diariamente", comenzó Cibrián en su extenso descargo en Instagram.