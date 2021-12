Tras el escándalo con Laje, María Belén Ludueña reapareció contundente: "Hay formas y formas"

Luego de dar inicio a una oleada de denuncias hacia el conductor de Buenos Días América, María Belén Ludueña volvió a aparecer en los medios.

Hace unas semanas atrás, María Belén Ludueña anunció su desvinculación de América al asegurar que ya había cumplido un ciclo. Sin embargo, rápidamente, surgieron varias teorías de que la periodista decidía irse debido a los maltratos sufridos por parte de su compañero de piso, Antonio Laje. Frente a esto, surgió una gran oleada de denuncias en contra del periodista que coincidían con los rumores que se le adjudicaban a Belén.

"No me podía ir sin llorar porque yo realmente soy así, soy muy sensible. Este es mi último día, con sensaciones encontradas", aseguró Ludueña al irse del programa. Sin embargo, luego de esto fue invitada a La Noche de Mirtha y evitó hablar sobre Laje cuando fue consultada sobre su vínculo con él, por este motivo terminaron de aclararse las dudas: evidentemente la relación entre ellos no era buena.

Seguidas de María Belén Ludueña, varias mujeres que habían trabajado con Antonio Laje salieron a hablar al respecto y lo acusaron de ser maltratador, de ejercer abuso de poder y de manipularlas a nivel psicológico en el ámbito del trabajo. Frente a esto, el periodista hizo un contundente descargo y se quebró en vivo, pero no bastó para apagar el fuego: las mujeres no se van a callara más.

Luego de haber impulsado a este movimiento de periodistas que hablaran su experiencia con el conductor de América TV, María Belén Ludueña había optado por el silencio. Sin embargo, en las últimas horas, se conocieron las primeras palabras de la comunicadora tras la polémica, las cuales se dieron en el marco de una entrevista exclusiva con Hola que aún no salió completa. "Creo en la exigencia, pero hay formas y formas. La gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire", contó sobre la autodefensa de Laje al asegurar que él era solo exigente.

El mensaje de Antonio Laje: otra polémica que lo envuelve

Luego de que corrieran fuertes rumores de que Antonio Laje quedaría fuera de América TV tras la oleada de acusaciones, Ángel de Brito filtró un mensaje que el periodista habría enviado a sus compañeros de Buenos Días América para incentivarlos a que no bajen los brazos y a seguir dando lo mejor de ellos para llevar adelante el noticiero.

"Sé que no es este el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente. Solo quería decirles que sé por lo que pasaron estos días y que les agradezco desde el alma el haber bancado. No fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio", empezaba el extenso texto que mandó Laje al grupo de WhatsApp. "A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor Buenos Días América que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir. Gracias desde el corazón", sentenció.