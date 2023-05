Tras acercarse a la izquierda, Anamá Ferreira va por Grabois: "Él lucha tanto"

La exmodelo que simpatiza con las ideas de Javier Milei le hizo un guiño a Juan Grabois luego de tomarse un café con Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero.

La exmodelo Anamá Ferreira no esconde su simpatía política con las ideas que profesa el libertario Javier Milei y eso le valió un sinfín de críticas en las redes sociales hasta un reciente encuentro con el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano, quien le invitó un café para tratar de convencerla de que no vote a la derecha. Aunque no encontró una sintonía con la izquierda Anamá reveló que ansía poder conocer a Juan Grabois, en su afán por conocer otras posturas diferentes a la suya.

Durante una entrevista con Pamela David en Desayuno americano (América TV), Anamá hizo una reflexión sobre su comentado encuentro con Gabriel Solano y opinó: "No estoy de acuerdo con que los artistas y la gente del medio se metan en política. Tenés que estar preparado, ser político no es 'soy famoso y me van a votar'. Podés ayudar mucho de afuera también".

"Eso es hacer política de otra manera", la cortó Pamela. Muy convencida, la exmodelo señaló: "A mí me gusta involucrarme y charlar aunque me maten en las redes (...) Ayer, un compañero de los medios, que hace chismes, dijo 'Anamá es una chanta'. ¿Por qué soy una chanta? Es un agravio. ¿Soy una chanta por juntarme a tomarme un café con una persona que piensa diferente a mí, de otra fuerza política? Voy a tratar de charlar con los otros dirigentes, por ahí me dan bola (risas)".

Cuando el panel del magazine le consultó a Ferreira con quién le gustaría tener un encuentro del ala política, ella afirmó sin titubear: "El próximo café me gustaría tomarlo con Grabois (Juan)". Tras las bromas de los periodistas, quienes la chicanearon por su inesperado viraje hacia la izquierda, sentenció: "Uno lo ve siempre tan enojado que me gustaría sentarme con él a charlar. Hablaría de todo: él lucha tanto para que la gente salga de la pobreza, ¿y por qué no hace un plan para urbanizar todas las villas? Eso sería ideal".

La mala experiencia de Anamá Ferreira con Tinder

El año pasado, Anamá contó que no tuvo una buena experiencia con la aplicación Tinder. Apenas se la bajó interactuó con más de 3000 hombres que querían conocerla, pero como la aplicación creyó que era un perfil falso haciéndose pasar por una persona famosa, le bloquearon la cuenta. “Hola, Anamá. Desafortunadamente, tu cuenta ha sido prohibida en Tinder por violar nuestras Condiciones de uso o Normas de la comunidad. Nos tomamos muy en serio las infracciones de nuestras políticas y no ofrecemos un proceso de apelación en este momento. Por lo tanto, su cuenta permanecerá bloqueada en Tinder y no podrá crear un nuevo perfil”, dice el mail que le enviaron a su correo.

“Me hablaron, pero dudaban de que realmente fuera yo”, relató. Algunas de las tantas preguntas que le llegaron por parte de diferentes hombres eran: ‘¿Sos Anamá Ferreira?’, “Anamá no necesita estar acá’, ‘No sos ella, estás usando sus fotos’”. “Me dejaron soltera. Daré vuelta a la esquina y encontraré a mi Brad Pitt”, bromeó Anamá.