Trabajó con Santiago del Moro y lo destrozó por su labor en Gran Hermano: "Malcriado"

Una excolega de Santiago del Moro dio una picante opinión sobre el trabajo del conductor en Gran Hermano.

Una reconocida periodista que trabajó con Santiago del Moro destrozó al conductor por su desempeño en Gran Hermano (Telefe) y opinó que está demasiado acostumbrado "a los buenos elogios".

Del Moro recibió varias críticas en redes sociales por parte de los fanáticos del reality, mientras otros apoyaron su labor. Marina Calabró, quien trabajó con el conductor en Infama (América TV), señaló que Santiago debería estar conduciendo otro tipo de programas.

Calabró le dio la razón a Mario Pergolini, quien opinó que esta edición de Gran Hermano se muy noventosa, y argumentó en Lanata sin Filtro (Radio Mitre): "Uno se puede deshacer en elogios, pero si dice: ‘Uh, pero el blanco del ojo...’, marcan eso. A mí me gusta el laburo que está haciendo Santiago, pero entiendo a lo que apunta Mario Pergolini cuando dice que todo se ve noventoso. Quizás los noventa sean los nuevos 2022".

Por último, sostuvo que Del Moro "está un poco malcriado y demasiado acostumbrado al elogio". "Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas se enoja!”, concluyó Calabró. Si bien entendió lo que Pergolini quiso decir, opinó que "fue muy despectivo" por sus dichos.

La conductora se atajó del posible enojo de su excolega y aclaró que también ha dicho "cosas lindas del laburazo que está haciendo en Gran Hermano", pero que los medios no hicieron eco de eso "y quedó con un recorte tendencioso" de su crítica hacia el conductor.

La dura opinión de Mario Pergolini sobre Santiago del Moro y Gran Hermano

Mario Pergolini había opinado anteriormente sobre Gran Hermano en diálogo con Luis Novaresio en LN+. Al ser consultado sobre su opinión, el conductor confesó que le resulta raro "que siga existiendo un formato como este, tan de los noventa".

“Gran Hermano me parece que atrasaba a la televisión. No lo digo como critica, pero no puedo creer que tuvo veintipico de puntos”, comenzó Pergolini. Además, opinó que Del Moro también parece un conductor de aquella época. "Lo veo a Santiago Del Moro, increíble... Es un conductor de los noventa. Tendría que estar haciendo cosas en otros lados, otras plataformas”, observó.

Por otro lado, Mario hizo una fuerte crítica sobre lo hegemónicos que son todos los participantes del reality, especialmente en una época en la que ya se deberían haber deconstruido los ideales de belleza en televisión. “Eso del desfilar de cada uno de los participantes… cuántos estereotipos”, concluyó.