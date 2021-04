Toti Ciliberto recordó su etapa como adicto a la cocaína y la ayuda de Marcelo Tinelli: "No tenía control sobre mí"

Toti Ciliberto habló de su dura etapa como adicto a la cocaína.

El humorista Toti Ciliberto habló con Gastón Pauls en Seres Libres (Crónica HD), el programa que conduce el actor, sobre su adicción a la cocaína y confesó que fue Marcelo Tinelli uno de los que lo ayudaron a salir adelante y rehabilitarse.

Rafael "Toti" Ciliberto fue uno de los cómicos que integró el famoso plantel de cómicos de VideoMatch, exitoso programa de Tinelli en la década del '90. En ese momento, el actor no solo tuvo mucha popularidad sino que también sufrió adicciones a las drogas y el alcohol que le complicaron la vida. "El consumo arrancó antes de Videomatch", comentó Toti.

Y siguió: "Me llamó (Marcelo Tinelli) diciéndome 'Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar', y ahí empecé a tomar conciencia". Además de hablar muy bien de Tinelli, el humorista reflexionó: "Cuando tuve ese momento de popularidad, creía que la droga me daba una protección, me podía encontrar conmigo; pero no era así".

"No tenía control de mí, era una miseria. Perdí mi confianza laboral. La cocaína me sacó mucho más de lo que me dio. Lo disfruté solo la primera vez, después fue todo padecimiento", reflexionó Toti Ciliberto en la entrevista con Gastón Pauls, quien usa su espacio en televisión para entrevistar a artistas que atravesaron por problemas de drogas y adicciones.

Durante el proceso de rehabilitación, Ciliberto tuvo primero la ayuda de su familia aunque admitió que le costó mucho hablar del tema con ellos por verguenza. "Mi preocupación era encontrar el momento para contarles a mis hijos. Mi hijo mayor se enteró de mi adicción en un programa de televisión", confesó, con sinceridad.

"Yo solo no puedo": la lucha de Gaston Pauls contra las adicciones

El actor Gaston Pauls se mostró a corazón abierto y reveló detalles desconocidos de su salida de las adicciones. Hace 14 años ha dejado de consumir, y hoy puede mirar hacia atrás observando una historia de superación y de sanación personal. Habiendo sido pareja de Agustina Cherri, el protagonista reconoció en La Nación que su colega ha sido vital en la ruta hacia la recuperación.

Asegurando que su problema personal no ha sido el factor que determino la ruptura entre ambos, Pauls agregó: "De hecho en ese sentido ella fue una gran ayuda en mi salida. Agustina fue una enorme ayuda para salir. Yo dejé de consumir en 2007, cuando llevábamos ya unos meses de relación. Así que, al contrario, mucho de mi recuperación se lo debo a ella".

"Después de mucho tiempo de consumo me encontré sintiendo que iba a perder todo. Y creo que ahí hubo una iluminación. Lo primero que tuve que hacer es lo que deben hacer todos los adictos del mundo: reconocer que tenés una enfermedad y no podés solo. Ese es el primer paso. A un adicto no lo podés obligar a que se recupere, si internamente no hace un clic y reconoce que no puede solo, lo podés internar un año y medio y luego, cuando salga, volverá a consumir", reconoció el protagonista de la mítica película Nueve Reinas (la cual lideró junto a Ricardo Darín).