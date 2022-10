Tomás Holder se levantó furioso en plena nota con Georgina Barbarossa: "Estoy incómodo"

Tomás Holder se levantó en plena entrevista con Georgina Barbarossa y tuvieron que ir a un corte inmediato.

Tomás Holder protagonizó un tenso momento en A la Barbarossa (Telefe), en plena entrevista con Georgina Barbarossa. La incomodidad del primer eliminado de Gran Hermano fue tal que se levantó en plena nota y amenazó con irse.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Tomás sobre la relación con su madre, Gisela, que generó una gran polémica por sus videos en TikTok, en los que aparecen pegados bailando y a punto de besarse. Sin embargo, la gota que rebalsó fue cuando Barbarossa quiso saber sobre su relación con Julieta, su novia.

"Si bien mamá es una mujer que siempre fue muy celosa de mí y de Paula, es muy respetuosa. Tienen una relación tranquila, se conocen hace muy poco", comenzó Holder. Ante las insistentes preguntas de Barbarossa, el influencer no aguantó más los comentarios que escuchó por parte de la producción sobre la relación con su novia y amagó con abandonar la nota.

"Te vuelvo a repetir, quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Estoy incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa, escuché que dicen: 'En tres meses se pelean'. Muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá", declaró Holder, mientras hacía señas a la producción para que lo ayudaran a quitarse el micrófono.

"¡No te vayas, no te vayas! Un segundito. No sé qué están diciendo, no presté atención", le pidió Georgina mientras intentaba retenerlo tocándole la pierna cariñosamente. "No quiero hablar más, en serio, no me siento cómodo", insistió Holder. "Bueno, está bien, amor. Esperame que tengo que decir una publicidad, tranquilo. Vamos al corte y enseguidita volvemos", dijo la conductora, y la producción hizo un corte inmediato.

Tomás Holder recibió una grave denuncia por parte de su expareja

Por otro lado, Tomás Holder estuvo bajo el ojo público luego de que se filtrara una denuncia por parte de una joven que dice ser su exnovia. En su descargo, la chica aseguró que tuvo actitudes violentas hacia ella mientras mantenían relaciones sexuales, pero que por miedo nunca se había animado a hablar.

Tomás aseguró que no la conoce y que sabe muy bien quiénes fueron sus parejas. "Por suerte, mi familia y mis amigos me conocen y nunca tuve una denuncia por violencia física ni tampoco mental. Yo no soy así", declaró en diálogo con PrimiciasYa.

Y cerró: "Cualquier mujer que ha estado conmigo puede decir que soy muy respetuoso. Escuché un poco la voz de esta chica y desconozco quién es, es totalmente desconocida para mí. Estoy tranquilo porque sé que no es verdad esta denuncia".