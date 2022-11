Tomás Holder le puso los puntos a Gran Hermano con una declaración impensada

Tomás Holder se sinceró tras su salida de Gran Hermano y tomó una contundente decisión.

Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano (Telefe), respondió la pregunta que todos los televidentes se hacen desde su salida: si volvería a entrar a la casa en caso de que lo llamen por repechaje.

Holder se convirtió en el más odiado del reality por sus actitudes y sus malos tratos hacia sus compañeros. Es por esto que apenas en la primera semana, el público coincidió en que tenía que irse y se abandonó la casa por una amplia mayoría de votos. Ahora que está afuera, consideró la posibilidad de volver.

"Si viene el señor Telefe mañana y te dice: 'Holder, queremos que vuelvas a ingresar a la casa'. Una semana, de visita, para siempre... Cualquiera sea la propuesta. ¿Qué contestarías?", le preguntó Ángel de Brito en LAM (América TV). Después de varios segundos de pensarlo muy bien, el joven de 20 años respondió que no.

"No, no entro", contestó Holder. "¡Se están muriendo las tres pelotas de Telefe en estos momento! Tomás Holder no entra más a GH. ¿Lo tomo como juramento?", le preguntó el conductor de LAM. Justo el mismo día, la estrella de TikTok había hecho un posteo en sus redes sociales explicando por qué había desaparecido de Internet.

Tomás explicó que para cuidar su salud mental, decidió irse de las redes durante un tiempo. "Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara", explicó en sus historias de Instagram.

La opinión de Tomás Holder sobre los participantes de Gran Hermano

Ahora que Tomás Holder salió de la casa de Gran Hermano, su perspectiva sobre los distintos participantes cambió rotundamente. Al opinar sobre Alexis "El Conejo", con quien solía juntarse, dijo: "Yo cuando estaba dentro lo bancaba mucho, y ahora que lo veo de afuera, me parece un pibe que no hace nada, que está como una planta, ahí... Igual que Cata, me parece una planta más".

Por otro lado, con Walter "Alfa" le pasó todo lo contario. "No lo soportaba, y ahora, desde afuera como televidente, me parece un personaje increíble", sostuvo. En este sentido, agregó que el hombre de 60 años estuvo "muy correcto" luego de su fuerte cruce con Juan y que "nunca habló de más".

Cuando De Brito le preguntó qué pensaba del comentario sexual que "Alfa" le hizo a Coti, Holder opinó que fue "muy maleducado": "Creo que un hombre grande le hable así a una chica de 20 y haga ese tipo de chistes no está bien, porque podría ser su hija o su nieta. Creo que es un montón. Yo muchas veces le dije a 'Alfa' que se mete mucho con las mujeres pero con los hombres no. En ese sentido, creo que es un pobre hombre".