Tomás Fonzi al borde del colapso en MasterChef: "Es una vergüenza"

El actor enfrentó un tenso momento al aire de Telefe y no pudo ocultar su angustia.

Tomás Fonzi estuvo al borde del colapso en MasterChef Celebrity y no ocultó su angustia. En una noche atravesada por la pastelería experimental y moderna, el actor no logró cumplir su cometido y generó gran decepción: se enojó con su desempeño y desilusionó al jurado. Indignado, Fonzi aseguró que perdió "por tonto".

En la velada del lunes 28 de marzo, los últimos cinco participantes en carrera recibieron la visita de Chula Galvez y Caro Ferpozzi, dos jóvenes pasteleras que marcan tendencia con sus recetas innovadoras. Los concursantes tuvieron que inspirarse en el estilo de alguna de las cocineras y realizar un plato propio, pero Tomás no logró su cometido. Por primera vez en la competencia, el actor no tenía nada para presentar a tan solo minutos del horario de entrega ante el jurado.

Tomás eligió el estilo de Chula Galvez y, luego de debatir por unos minutos con ella y recibir sus consejos, decidió hacer una granita de frutos de rojos con complementos de chocolate. En medio de la preparación de este postre tradicional siciliano, la pastelera se retiró del estudio y no pudo orientar más a Fonzi, una situación que lo complicó bastante.

Luego de atravesar una serie de obstáculos, Tomás Fonzi se chocó de lleno con la realidad: faltaban unos minutos para entregar el platillo y no tenía nada bien hecho. "Esto es una vergüenza", aclamó el cantante mientras veía sus preparaciones fallidas. "La verdad no sé que hacer porque no sé que me da más vergüenza: presentar lo que hice o no presentar nada", expresó el actor muy angustiado y enojado.

Finalmente, Fonzi decidió reparar su preparación como pudo y presentó un copa a la que nombró como "triffle". Sin embargo, su actitud lo delató ante el jurado y admitió que había fallado en su preparación.

La devolución del jurado, un golpe bajo para Tomás Fonzi

Hacía ya varias galas atrás en las que Tomás Fonzi se perfilaba como uno de los candidatos para la gran final. Sin embargo, su desempeño en la velada del lunes decepcionó al jurado y ellos se lo hicieron saber de forma tajante.

"Yo siempre digo que el que se enoja pierde. Vos estás sumamente enojado con la cocina y con la vida, por ende perdiste", comenzó Germán Martitegui. Posteriormente, Damián Betular se limitó a lanzar un tajante "Nada para decir" y Donato De Santis remató la tensa situación: "Bueno Tomás, lunes negro. No está la tarea cumplida".

Consciente de sus errores y su bajo desempeño, Tomás Fonzi aceptó las críticas del jurado y volvió a su isla sin replicar. "Estaba pisteando como un campeón, pero cuando levanté la cabeza ya tenía la curva encima", sentenció el actor sobre el tema.